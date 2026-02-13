Elecciones 2026: ¡En seis días! Confirman fechas de debates presidenciales para la primera vuelta
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó las fechas de los debates presidenciales para la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. A través de un oficio, informó que estos se darán en dos bloques, cada un comprendido por tres días. Es decir, serán en total seis días de debates.
De esta forma, el primer bloque de debates se dará los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. En tanto, el segundo bloque se desarrollará durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril.
Si bien ya se dio a conocer en qué fechas se realizarán los debates presidenciales de la primera vuelta, todavía no se ha detallado el formato en el que estos se desarrollarán. Se debe tener en cuenta que participarán en total 37 partidos políticos, lo cual añade un tono de complejidad al proceso.
Los partidos, ordenados según como aparecerán en la cédula de votación, son los siguientes:
1. Venceremos
2. Partido Patriótico del Perú
3. Obras
4. Frepap
5. Partido Demócrata Verde
6. Partido del Buen Gobierno
7. Perú Acción
8. PRIN
9. Progresemos
10. SíCreo
11. País Para Todos
12. Frente de la Esperanza 2021
13. Perú Libre
14.
Ciudadanos por el Perú (se retiró del proceso).
15. Primero La Gente
16. JPP
17. Podemos Perú
18. Partido Democrático Federal
19. Fe en el Perú
20. Integridad Democrática
21. Fuerza Popular
22. APP
23. Cooperación Popular
24. Ahora Nación
25. Libertad Popular
26. Un Camino Diferente
27. Avanza País
28. Perú Moderno
29. Perú Primero
30. Salvemos al Perú
31. Somos Perú
32. Partido aprista Peruano
33. Renovación Popular
34. Partido Demócrata Unido Perú
35. Fuerza y Libertad
36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores
37. Unidad Nacional
38. Partido Morado
Se debe recordar que las Elecciones Generales 2026 en Perú se llevarán a cabo el domingo 12 de abril del 2026. Este proceso electoral es histórico porque marca el retorno a la bicameralidad, lo que significa que el Congreso volverá a estar dividido en dos cámaras (Senadores y Diputados) después de más de 30 años.
Al final del proceso, que puedo incluir una segunda vuelta, serán elegidos un Presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos.