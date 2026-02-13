Elecciones 2026: ¡En seis días! Confirman fechas de debates presidenciales para la primera vuelta

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó las fechas de los debates presidenciales para la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026. A través de un oficio, informó que estos se darán en dos bloques, cada un comprendido por tres días. Es decir, serán en total seis días de debates.

De esta forma, el primer bloque de debates se dará los días lunes 23, martes 24 y miércoles 25 de marzo. En tanto, el segundo bloque se desarrollará durante el lunes 30 y martes 31 de marzo, así como el miércoles 1 de abril.

Si bien ya se dio a conocer en qué fechas se realizarán los debates presidenciales de la primera vuelta, todavía no se ha detallado el formato en el que estos se desarrollarán. Se debe tener en cuenta que participarán en total 37 partidos políticos, lo cual añade un tono de complejidad al proceso.

Los partidos, ordenados según como aparecerán en la cédula de votación, son los siguientes:

1. Venceremos

2. Partido Patriótico del Perú

3. Obras

4. Frepap

5. Partido Demócrata Verde

6. Partido del Buen Gobierno

7. Perú Acción

8. PRIN

9. Progresemos

10. SíCreo

11. País Para Todos

12. Frente de la Esperanza 2021

13. Perú Libre

14. Ciudadanos por el Perú (se retiró del proceso).

15. Primero La Gente

16. JPP

17. Podemos Perú

18. Partido Democrático Federal

19. Fe en el Perú

20. Integridad Democrática

21. Fuerza Popular

22. APP

23. Cooperación Popular

24. Ahora Nación

25. Libertad Popular

26. Un Camino Diferente

27. Avanza País

28. Perú Moderno

29. Perú Primero

30. Salvemos al Perú

31. Somos Perú

32. Partido aprista Peruano

33. Renovación Popular

34. Partido Demócrata Unido Perú

35. Fuerza y Libertad

36. Partido de los Trabajadores y Emprendedores

37. Unidad Nacional

38. Partido Morado

Se debe recordar que las Elecciones Generales 2026 en Perú se llevarán a cabo el domingo 12 de abril del 2026. Este proceso electoral es histórico porque marca el retorno a la bicameralidad, lo que significa que el Congreso volverá a estar dividido en dos cámaras (Senadores y Diputados) después de más de 30 años.

Al final del proceso, que puedo incluir una segunda vuelta, serán elegidos un Presidente de la República, dos vicepresidentes, 60 senadores, 130 diputados y 5 parlamentarios andinos.

