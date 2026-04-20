Elecciones 2026: Contralor lamenta que entidad vuelva a ser cuestionada

El contralor general de la República, César Enrique Aguilar Surichaqui, expresó su preocupación por las fallas detectadas en las Elecciones Generales 2026 durante su visita a Junín, y calificó como “lamentable” que, por segunda vez, una entidad vinculada al proceso electoral sea cuestionada.

El titular de la Contraloría General de la República del Perú precisó que su institución cumple un rol específico en los comicios: supervisar el uso adecuado de los recursos públicos, como las cédulas de votación y los equipos informáticos destinados, especialmente en la región Lima.

“Nosotros cuidamos el material electoral porque son recursos públicos. La fiscalización electoral le corresponde al Jurado Nacional de Elecciones, mientras que la organización del proceso está a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Si hay responsabilidades penales, interviene el Ministerio Público”, explicó.

En ese sentido, Aguilar Surichaqui remarcó que todas las entidades involucradas deben garantizar un proceso sin cuestionamientos. “Es lamentable, muy lamentable que, por segunda vez, una entidad sea cuestionada y, a diferencia de la elección anterior, ahora hay fallas que son evidentes”, sostuvo.

Asimismo, informó que la Contraloría ya venía realizando acciones de control desde el año pasado. Según detalló, se registraron más de 600 observaciones, de las cuales solo 94 han sido subsanadas hasta el momento.

Tras los hechos ocurridos durante la reciente jornada electoral, la entidad ha decidido intensificar sus acciones de supervisión. “Hemos instaurado más servicios de control dentro de nuestro campo de acción, que es el uso correcto del recurso público. Vamos a indagar muy bien dentro de nuestras facultades”, añadió