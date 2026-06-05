Contraloría despliega 1200 auditores para fiscalizar material electoral en ODPE y locales de votación

La Contraloría General de la República (CGR) puso en marcha un operativo nacional para supervisar la llegada del material electoral a los locales de votación habilitados para la segunda vuelta electoral del 7 de junio. Para ello, desplegó 1.200 auditores en todo el país con el fin de descartar fallas logísticas como las registradas durante la primera vuelta del 12 de abril.

La supervisión abarca desde el envío del material electoral a las oficinas consulares en el exterior hasta su traslado a las 126 Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE), desde donde se distribuye a los locales de votación en todas las regiones del país.

Según informó la CGR, el objetivo del operativo es “generar valor público mediante la ejecución de intervenciones de control” que permitan detectar y alertar oportunamente situaciones adversas a la logística programada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), a fin de promover medidas preventivas y correctivas en el corto plazo.

La intervención comenzó con las visitas del Órgano de Control Institucional (OCI) de la ONPE a los procesos de impresión y ensamblaje del material electoral. En paralelo, el OCI del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) supervisa la contratación de fiscalizadores para los locales de votación.

A nivel regional, la Contraloría estima cubrir más de 500 locales de votación. En Lima Metropolitana, 442 auditores verificarán una muestra de 175 locales el día de la jornada.

PUNTOS CRÍTICOS DETECTADOS POR LA CONTRALORÍA

La labor de control se concentra en tres áreas identificadas como críticas para el correcto desarrollo del proceso electoral.

El primero son las 126 ODPE, donde se verificará la recepción oportuna del material electoral, la contratación del servicio de transporte hacia los locales de votación y la distribución desde las ODPE hasta dichos locales.

El segundo son los almacenes de la ONPE, donde se confirmará el traslado del material desde el almacén de Lurín hacia los locales de votación.

El tercero son los propios locales de votación y mesas de sufragio, donde se constatará la recepción del material electoral, la presencia de los fiscalizadores del JNE y de los coordinadores de la ONPE previo a la apertura de mesas, la participación de los coordinadores de mesas de sufragio y la correcta instalación de las mesas de votación.

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