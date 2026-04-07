Ley Seca 2026: Horarios, fechas y multas por las Elecciones en Perú

A solo días de la realización de las Elecciones 2026 muchos se preguntan desde cuándo rige la denominada ‘Ley Seca’. Descubre en esta nota de Latina Noticias cuándo inicia la restricción de venta de alcohol en el territorio nacional debido a los comicios del domingo 12 de abril a fin de evitar sanciones económicas y penales al respetar la normativa vigente.

¿DESDE QUÉ DÍA Y HORA RIGE LA LEY SECA EN PERÚ ESTE 2026?

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ratificó que la prohibición de expendio de bebidas alcohólicas comenzará el sábado 11 de abril a las 8:00 a. m. y concluirá el lunes 13 de abril a las 8:00 a. m.

Basándose en el Artículo 351 de la Ley Orgánica de Elecciones, esta medida de 48 horas busca garantizar que la ciudadanía sufrague en óptimas condiciones y mantener el orden público durante una jornada electoral, en la que se elegirá al nuevo Ejecutivo y a los 190 integrantes del Congreso bicameral.

RESTRICCIONES Y PROHIBICIONES ELECTORALES

Más allá de la limitación de bebidas embriagantes, el marco legal establece pautas estrictas para el fin de semana de votación:

Comercio de alcohol: Cierre total de locales dedicados exclusivamente a este rubro y prohibición de venta en supermercados o bodegas.

Cierre total de locales dedicados exclusivamente a este rubro y prohibición de venta en supermercados o bodegas. Eventos masivos: Suspensión de funciones cinematográficas, teatrales y espectáculos públicos durante las horas de votación.

Suspensión de funciones cinematográficas, teatrales y espectáculos públicos durante las horas de votación. Porte de armas: Prohibido desde 24 horas antes hasta un día después de la elección.

Prohibido desde 24 horas antes hasta un día después de la elección. Reuniones políticas: Vetadas las concentraciones a menos de 100 metros de los centros de sufragio.

Vetadas las concentraciones a menos de 100 metros de los centros de sufragio. Actos proselitistas: Ningún candidato o partido puede realizar propaganda o mítines en este periodo.

MULTAS Y CASTIGOS PARA INFRACTORES

El incumplimiento de estas disposiciones acarrea consecuencias severas bajo el Art. 390 de la LOE:

Económica: Multa aproximada de S/ 3,390 (calculada según el ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días multa).

(calculada según el ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días multa). Penal: Pena privativa de la libertad no mayor a 6 meses por disturbios o resistencia a la autoridad.

Administrativa: Clausura inmediata definitiva o temporal del establecimiento comercial infractor.

Ten en cuenta que efectivos del JNE, en coordinación con las diversas municipalidades y la Policía Nacional del Perú (PNP), ejecutarán operativos de vigilancia en todo el país para asegurar el cumplimiento estricto de la ley. Tanto expendedores como consumidores están sujetos a las fiscalizaciones preventivas.

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