Elecciones 2026: ¿cuáles son las restricciones que rigen desde este lunes 6 de abril?

El 12 de arbi se realizarán las Elecciones Generales 2026. En ese marco, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha establecido una serie de restricciones que serán efectivas desde este lunes 6 de abril.

Entre ellas, figuran la prohibición de difundir encuestas, impedimento de la venta de licor, así como la prohibición de realizar reuniones o manifestaciones públicas, además del impedimento de espectáculos, entre otros.

Tanto las sanciones como las restricciones se encuentran contempladas dentro de la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

¿CUÁLES SON LAS RESTRICCIONES ELECTORALES?

Prohibición de difusión o publicación de encuestas en medios de comunicación desde las 00:00 horas del lunes 6 de abril. El incumplimiento de esta restricción será sancionado con una multa entre 10 y 100 UIT , lo que este 2026 equivale a una suma que va entre los 55 mil y 550 mil soles.

, lo que este 2026 equivale a una suma que va entre los 55 mil y 550 mil soles. Prohibición de reuniones o manifestaciones públicas de carácter político. Esta restricción rige desde las 00:00 horas del viernes 10 de abril y su vulneración se sanciona con cárcel no menor a tres meses ni mayor de dos años.

Suspensión de toda clase de propaganda política desde 24 horas antes de la elección. Es decir, las 00:00 horas del sábado 11. Incumplir esta restricción será sancionado con una pena de prisión no menor de dos años.

“ Ley seca “. Esta medida será efectiva desde las 08:00 horas del sábado 11 de abril hasta las 08:00 del lunes 13 de abril. En este lapso no está permitida la venta de bebidas alcohólicas de ninguna clase. Su incumplimiento será sancionado con cárcel no mayor de seis meses y una multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días del multa. Es decir, la suma de S/ 3.390.

“. Esta medida será efectiva desde las 08:00 horas del sábado 11 de abril hasta las 08:00 del lunes 13 de abril. En este lapso no está permitida la venta de bebidas alcohólicas de ninguna clase. Su incumplimiento será sancionado con cárcel no mayor de seis meses y una multa no menor del 10% del ingreso mínimo vital multiplicado por 30 días del multa. Es decir, la suma de S/ 3.390. No se podrán efectuar espectáculos populares al aire libre no es espacios cerrados, tampoco funciones teatrales o cinematográficas, así como reuniones públicas de ninguna clase durante las horas en que se realicen las elecciones.

Mientras duren las elecciones, es decir desde las 07:00 hasta las 17:00 del día 12 de abril, no están permitidas las reuniones de electores en un radio menor de 100 metros de los centros de votación.

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El JNE señaló que los fiscalizadores de la entidad realizarán operativos en diversas regiones del país con el fin de velar el cumplimiento de la normativa electoral y garantizar que la elección transcurra con normalidad.

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