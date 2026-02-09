Elecciones 2026: ¿Cuántos peruanos votarán en el extranjero y dónde se concrentan la mayoría de electores?

Las elecciones generales de 2026 no solo movilizarán a los votantes dentro de Perú, sino también a más de 1,2 millones de ciudadanos peruanos habilitados para votar desde el extranjero. Según la Cancillería, se estima que un total de 1.210.813 compatriotas ejercerán su derecho al voto fuera del país.

De esta cifra, la mayoría de los votantes se concentra en América y Europa. En América, 757.697 peruanos están habilitados para votar, destacando principalmente a los residentes en Argentina, Chile y los Estados Unidos. En Europa, la cifra asciende a 403.388, con una notable concentración en España, que alberga a una gran parte de la comunidad peruana en el viejo continente. En Asia, Oceanía y África, la cifra es considerablemente menor, con 41.413, 7.918 y 397 electores respectivamente.

Los consulados con mayor número de electores son los de Buenos Aires, con 115.097 votantes, seguido de Santiago de Chile (113.887) y Madrid (105.493). En otras ciudades clave como Barcelona, Milán, Paterson, Miami, Nueva York y Los Ángeles también se concentra una significativa cantidad de votantes.

PORTAL HABILITADO

Para facilitar el proceso y resolver las dudas de los ciudadanos peruanos en el exterior, el Ministerio de Relaciones Exteriores ha lanzado la plataforma digital “Tu voto cruza fronteras”. Esta herramienta, accesible a través del portal oficial de la Cancillería, centraliza información relevante sobre el proceso electoral y ofrece un espacio confiable y ordenado para que los votantes puedan consultar detalles sobre el proceso, los requisitos y las fechas importantes.

La plataforma, dirigida a más de 1,2 millones de votantes, busca garantizar que los ciudadanos peruanos en el extranjero puedan participar de manera informada y sencilla en las elecciones generales de 2026. En la plataforma los votantes podrán conocer si son miembros de mesa, las ubicaciones de sus centros de votación y podrán acceder a una muestra de la cédula electoral armada para los peruanos que residen en el exterior.

