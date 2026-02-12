Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 12 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este jueves 12 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular).

5 o 7 p.m. | Presentación de su plan de Gobierno.

– Enrique Valderrama (Apra) en Santa Anita.

11 a.m. | Encuentro con transportistas.

Urb. Las Praderas Mz Q lt 8-10 – Tercera etapa de Santa Anita.

– Jose Williams (Avanza País) .

7 p.m. | Presentación de la plancha presidencial e inauguración de base partidaria en el Rimac- Urb. Florida.

– Alex Gonzales (Partido Demócrata Verde) .

10 a.m. | Defensoría del Pueblo solicitará intervención en el caso del albergue “La Casa del Padre”.

REGIONES

– César Acuña (APP) en Huánuco.

– Alfonso López Chau (Ahora Nación) en Lambayeque.

