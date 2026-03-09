Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 9 de marzo

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este lunes 9 de marzo.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Keiko Fujimori (Fuerza Popular)

4:00 p.m. | Presentación de equipo económico

– José Luna (Podemos) Centro de Lima

12:30 p.m | Caminata por el Mercado Central en el cruce Amazonas con Andahuaylas

– Enrique Valderrama (Apra) Miraflores

12:00 p.m. | Presentación de la Agenda Social Juvenil del APRA en la Av. Paseo de la República 4662, Miraflores



REGIONES

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Junín

10:00 a.m. | Recorrido por Mazamari, Satipo, Pichanaki, Pangoa

– Carlos Álvarez (País para Todos) Trujillo

9 a.m. | Conferencia de prensa en el Hotel El Gran Marquez

– Ronald Atencio (Venceremos) Puno

9:30 a.m. | Pasacalle y visita a los mercados de Túpac Amaru, San José y Riel en Juliaca

