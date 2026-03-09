Temas
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
Lo último
Perú Decide 2026
José Jerí
Fútbol peruano
Dólar
Nuestros Glaciares
TV en vivo
MENÚ
Política

Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 9 de marzo

Política
Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 9 de marzo
mcandia@latina.pe
mcandia@latina.pe
Compartir

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este lunes 9 de marzo.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

Keiko Fujimori (Fuerza Popular) 

4:00 p.m. | Presentación de equipo económico

José Luna (Podemos) Centro de Lima

12:30 p.m | Caminata por el Mercado Central en el cruce Amazonas con Andahuaylas

Enrique Valderrama (Apra) Miraflores 

12:00 p.m. | Presentación de la Agenda Social Juvenil del APRA en la Av. Paseo de la República 4662, Miraflores

 

REGIONES

Rafael López Aliaga (Renovación Popular) Junín

10:00 a.m. | Recorrido por Mazamari, Satipo, Pichanaki, Pangoa

Carlos Álvarez (País para Todos) Trujillo

9 a.m. | Conferencia de prensa en el Hotel El Gran Marquez

Ronald Atencio (Venceremos) Puno

9:30 a.m. | Pasacalle y visita a los mercados de Túpac Amaru, San José y Riel en Juliaca

VIDEO RECOMENDADO

Siguiente artículo