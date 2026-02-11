Temas
Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 11 de febrero

Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 11 de febrero
Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este miércoles 11 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino. 

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

Jose Luna (Podemos)

        7:30 a.m. Conferencia de prensa sobre tren de Machu Picchu

        Paseo Colón 323 – Cercado 

 

Jorge Nieto (El Buen Gobierno)

       7 p.m. Presentación plan de gobierno 

       Av. Francisco Bolognesi 292 – Barranco

 

Jose Williams (Avanza País) 

       5 p.m. inauguración de local partidario

       San Miguel

 

Carlos Jaico (Perú Moderno)

       8:30 a.m. Recorrido por las calles de Huaycán

       Esquina de la av Metropolitana con Javier Prado – Ate

 

REGIONES

Roberto Chiabra (Unidad Nacional) Arequipa

       10:30 Conferencia de prensa y lanzamiento candidatos

       Restaurante El Montonero – Arequipa

