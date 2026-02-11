Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 11 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este miércoles 11 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Jose Luna (Podemos)

7:30 a.m. Conferencia de prensa sobre tren de Machu Picchu

Paseo Colón 323 – Cercado

– Jorge Nieto (El Buen Gobierno)

7 p.m. Presentación plan de gobierno

Av. Francisco Bolognesi 292 – Barranco

– Jose Williams (Avanza País)

5 p.m. inauguración de local partidario

San Miguel

– Carlos Jaico (Perú Moderno)

8:30 a.m. Recorrido por las calles de Huaycán

Esquina de la av Metropolitana con Javier Prado – Ate

REGIONES

– Roberto Chiabra (Unidad Nacional) Arequipa

10:30 Conferencia de prensa y lanzamiento candidatos

Restaurante El Montonero – Arequipa

