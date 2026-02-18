Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 18 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este miércoles 18 de febrero.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

LIMA

– Ronald Atencio (Venceremos) en San Martín de Porres.

9:00 a.m. | Pasacalle en SMP.

6:30 p.m. | Presentación del libro Antonia y la luna de Guillermo Bermejo Rojas – Cercado de Lima.

– Carlos Jaico (Perú moderno) en San Juan de Miraflores.

9:00 a.m. | Caminata de candidato y plancha presidencial por mercado de San Juan de Miraflores.

REGIONES

– Mario Vizcarra (Perú primero) en Lambayeque.

9:30 a.m. | Conferencia de prensa – Local partidario de Perú Primero.

5:30 p.m. | Mitin en el Parque Obrero – Chiclayo.

– Perú Libre en Chiclayo.

Actividades en la ciudad de Chiclayo.

– José Williams (Avanza País) en Ica.

5:30 p.m. | Recepción y caravana en óvalo Nazca.

7:00 p.m. | Inauguración de local en Vista Alegre.

8:40 p.m. | Conferencia de prensa y reunión.

