Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 4 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este miércoles 4 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

LAS ACTIVIDADES PRESIDENCIALES:

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular) en Tacna.

8 p. m. | Caravana desde el aeropuerto .

– Rafael Belaúnde (Libertad Popular) en Arequipa.

10:50 a. m. | Plaza de Armas – encuentro de simpatizantes- declaraciones.

– Enrique Valderrama (Apra) en el Callao.

7 p. m. | Presentación de candidatos (antes realiza caminata por calles del puerto chalaco).

Jr Grau 245 – Club de Tiro Bellavista.

– Jose Luna (Podemos) en San Juan de Lurigancho.

Estadio La Bombonera, zona 15 de junio – reunión con mototaxistas.

– Napoleón Becerra (PTE) en Huánuco.

9:30 a. m. | Caravana. Óvalo de Cayhuayna.

