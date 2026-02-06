Elecciones 2026: agenda y actividades de los candidatos presidenciales para HOY, 6 de febrero

Como parte de la campaña para las Elecciones Generales 2026, los candidatos presidenciales de diversas agrupaciones vienen desarrollando sus actividades proselitistas en las diferentes regiones del país. Aquí podrás seguir algunos de los eventos programados para este viernes 6 de febrero.

Recuerda que el 12 de abril todos los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus representantes para la presidencia de la República, vicepresidentes, representantes al Senado, Cámara de Diputados y Parlamento Andino.

ACTIVIDADES DE LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES

REGIONES

– Rafael López Aliaga (Renovación Popular), en Tacna.

6 p. m. | Mitin en Av. Humboldt.

– Mario Vizcarra (Perú Primero), en Tacna.

– Wolfgang Grozo (Integridad Democrática), en Tacna.

10:30 a. m. | Presentación de candidatos.

– Roberto Chiabra (Unidad Nacional), en Tacna.

5:30 p. m. | Control fronterizo Santa Rosa.

7 p. m. | Conferencia en hotel Dorado.

– Ronald Atencio (Venceremos), en Huancayo.

10 a. m. | Inicio de pasacalle.

2 p. m. | Salida rumbo a Palca.

3 p. m. | Mitin en Palca.

