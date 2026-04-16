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Elecciones 2026: este es el paso a paso que siguen las actas observadas

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mcandia@latina.pe
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Al 93% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), un total de 5 mil 343 actas electorales de las elección presidencial fueron observadas por errores materiales y enviadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE), que deberán seguir todo un proceso para revisarlas y que finalmente se decida si se incorporan o no al conteo de la ONPE.

Esta contabilización cobra especial relevancia en un contexto donde existe un estrecho margen entre el segundo (Roberto Sánchez/Juntos por el Perú) y el tercer puesto (Rafael López Aliaga/Renovación Popular) para ver quién pasa a segunda vuelta junto a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Hay que tener en cuenta que un acta se observa cuando se detecta un error o una inconsistencia. Por ello, no puede ser contabilizada e integrada al cómputo general. Las razones para ser observada pueden ser diversas: por la falta de firmas de miembros de mesa, números o letras inteligibles, información completa o errores en la suma de los votos.

EL PASO A PASO DE LAS ACTAS OBSERVADAS

– Como primer paso, las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) remiten las actas observadas a los Jurados Electorales Especiales (JEE) junto a un reporte, además del acta que le corresponde al JEE.

– El JEE emite un pronunciamiento sobre la comparación del acta observada por la ODPE y la que le corresponde. 

– El JEE resuelve la observación, pero puede ser apelado al Pleno del JNE en el plazo de tres días calendario a partir del siguiente día de su publicación por el JEE. 

– El JNE revisa la acta observada en audiencia pública virtual y luego se pronunciará en última y definitiva instancia dentro de tres días hábiles desde el día siguiente de recibido el expediente.

– Tras la resolución del acta observada, esta retorna a la ODPE para ser ingresada al cómputo de resultados de la ONPE.

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