Elecciones 2026: esto dicen las actas de intervención policial por presunta alteración de cédulas

Si bien el proceso electoral de segunda vuelta se desarrolló con tranquilidad en comparación al caos logístico que se vivió durante la jornada del 12 de abril, la elección del último domingo no estuvo libre de incidencias en algunas mesas de votación. Lo que motivó la intervención oportuna de personal de Policía Nacional en coordinación con los fiscales desplegados a nivel nacional por el Ministerio Público.

En estas cuatro actas de intervención policial a las que tuvo acceso en exclusiva Latina noticias, se puede leer el detalle sobre las incidencias recepcionadas por efectivos policiales en cuatro locales de votación. Tres de ellos en colegios de Santiago de Surco y otro en Barranco.

En los cuatro casos se reportaron presuntas alteraciones de cédulas de votación, las cuales fueron reportadas por los miembros de mesa. En su mayoría dieron cuenta sobre rayones con lapicero que invalidaban los documentos electorales.

ACTAS DE INTERVENCIÓN POLICIAL EN CUATRO LOCALES DE VOTACIÓN

Según las actas de intervención, en el colegio Santa María de Surco los efectivos policiales fueron alertados, a las 11:35 de la mañana, por el fiscal adjunto provincial de la Fiscalía Supranacional Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios del hallazgo de 20 cédulas de sufragio manchadas con lapicero azul. Se detalla que fue la presidenta de la mesa de votación la que hizo entrega de las cédulas presuntamente alteradas, por lo que se procedió al levantamiento y lacrado de las mismas en presencia de policías, fiscales y el coordinador de la ONPE.

En el mismo distrito, en el colegio Saco Oliveros se reportaron 9 cédulas con rayones de color azul. Cabe resaltar que el acta indica que las marcas no representaban un intento de voto válido a favor de ninguno de los dos candidatos. Los documentos alterados fueron detectados y debidamente reportados por los miembros de mesa.

También en Surco, en el Polideportivo Loma Amarilla se reportaron 210 cédulas rayadas con lapiceros. En la mesa N°051633 se reportaron 2 cédulas con rayones de lapiceros. En la mesa N°051634 los miembros de mesa encontraron 208 cédulas con rayaduras de lapiceros. Durante la entrega se explicó que las cédulas eran delgadas y “que se había traspasado la firma del tercer miembro”. En tanto, todas las hojas fueron entregadas a las autoridades.

Finalmente, en el distrito de Barranco, en el colegio Corazón de Jesús se reportaron 17 cédulas con rayones con lapicero al margen. Por lo cual los miembros de mesa dieron cuenta de lo ocurrido a la encargada de la ONPE presente en el local de votación.

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