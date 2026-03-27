Elecciones 2026: Mira los partidos con mayores aportes y sus principales aportantes

A solo 17 días de las Elecciones Generales 2026, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicó la primera rendición de cuentas de las agrupaciones políticas. Este primer reporte comprende los ingresos y gastos efectuados desde el inicio de la campaña (diciembre) hasta el 13 de marzo.

LOS PARTIDOS CON MAYOR FINANCIAMIENTO

De los más de treinta candidatos en contienda, cinco agrupaciones concentran los mayores montos de aportes, ya sea en efectivo o en especies (publicidad digital, banners, paneles y otros servicios).

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ALIANZA PARA EL PROGRESO: EL ENTORNO FAMILIAR DE ACUÑA

Alianza para el Progreso (APP) lidera el ranking con la campaña más costosa. Llama la atención que casi 4 millones de soles provienen del círculo íntimo de César Acuña, principalmente bajo la modalidad de aportes en especie (pago de publicidad y materiales):

Luis Valdés Farías: S/ 1,000,000 (excongresista y dirigente).

Gisell Prado Álvarez: S/ 1,000,000 (pareja de Acuña y directiva de la UCV).

César Acuña Peralta: S/ 992,000 (aporte personal del candidato).

Richard Acuña Núñez: S/ 818,000 (hijo del candidato).

EL ERROR TÉCNICO DEL FRENTE DE LA ESPERANZA

El partido de Fernando Olivera, Frente de la Esperanza, registra 1.9 millones de soles, situándose en el segundo lugar. Sin embargo, esta cifra incluye un error de registro: el candidato declaró el presupuesto de la franja electoral otorgada por el Estado como si fuera un aporte privado a su campaña.

LIBERTAD POPULAR Y AVANZA PAÍS: APORTES MINEROS

La empresaria Luz Arias, presidenta del directorio de la Compañía Minera La Poderosa, figura como aportante clave en dos agrupaciones distintas, realizando sus contribuciones a título personal:

Libertad Popular: S/ 1.2 millones.

Avanza País: S/ 500,000.

En Libertad Popular, también se reportaron ingresos por actividades proselitistas que ascienden a S/ 54,000.

SOMOS PERÚ: FINANCIAMIENTO DE CANDIDATOS

A diferencia de otros partidos, Somos Perú presenta una base más fragmentada de aportantes, donde destacan candidatos a diputados y autoridades regionales:

Carla Castañeda Rodríguez: S/ 13,000.

Roger Guevara: S/ 12,000 (Gobernador regional de Cajamarca).

Renán Espinoza Venegas: S/ 11,000.

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