Elecciones 2026: fondos para emprendedores y becas educativas, algunas de las propuestas para los jóvenes

El próximo 12 de abril los peruanos acudirán a las urnas para elegir a sus próximas autoridades. Un dato importante es que el 26% del electorado son jóvenes menores de 30 años, quienes esperan que sus candidatos tengan propuestas que apuesten por ellos. Punto Final revisó los planes de gobierno para conocer qué plantean realmente para ellos.

Casi 7 millones de jóvenes votarán este 12 de abril. De ellos, 2.5 millones lo harán por primera vez. Un bolsón electoral que podría inclinar la balanza. En un país donde los jóvenes representan el presente y el futuro, la gran pregunta sigue abierta: ¿serán la prioridad del nuevo gobierno?

La realidad peruana plantea un escenario complicado: el 2.5% de los votantes jóvenes reside en el extranjero. Una cifra que refleja la fuga de talentos que se viene generando en el país desde hace algunos años.

LOS PLANES DE GOBIERNO

Respecto a Renovación Popular de Rafael López Aliaga, su plan de gobierno tiene como eje el empleo juvenil. Propone un fondo de creación de empresas para jóvenes emprendedores mediante concurso público. Además, ofrece la ampliación de Beca 18, créditos educativos dirigidos a graduados de universidades públicas y un sueldo mínimo a quienes realicen servicio militar voluntario, como incentivo para los jóvenes.

En tanto, el plan del Partido del Buen Gobierno de Jorge Nieto propone mejorar el acceso a la educación, educación de calidad, facilitar el empleo juvenil y promover la participación de jóvenes en la gestión pública.

Por su parte, Fuerza Popular de Keiko Fujimori plantea incentivos para el emprendimiento juvenil y la ampliación de becas. Hablan de nuevas becas llamadas “Retoma tus estudios” y “Vocación que sana”, además de incentivos tributarios, créditos accesibles para jóvenes, medidas para frenar la migración juvenil, un seguro oncológico para jóvenes que realizan el servicio militar voluntario y para aquellos que sean estudiantes técnicos o universitarios.

En el plan de gobierno de Carlos Álvarez, de País Para Todos, las propuestas dirigidas a los jóvenes aparecen, pero no en un capítulo específico. En su lugar el documento expone cosas generales como incrementar la empleabilidad y formalizar a los jóvenes en sectores productivos. También promete ordenar el país para que los jóvenes tengan futuro y no sean capturados por la delincuencia.

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