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Elecciones 2026: JNE emite comunicado sobre el respeto a organismos electorales

Política
M.F. Simborth
M.F. Simborth
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A pocos días de las Elecciones Generales 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) exhortó al respeto irrestricto a las instituciones del sistema electoral. Además, rechazó cualquier expresión de amenaza, deslegitimación e intimidación al organismo y sus autoridades. 

A través de sus redes sociales, el JNE emitió un pronunciamiento en el que resalta que las conductas irrespetuosas hacia la entidad del sistema electoral “debilitan la confianza ciudadana y erosionan los principios de convivencia democrática”. 

En esa misma línea, pidió que cualquier discrepancia fuera canalizada “exclusivamente a través de mecanismos institucionales previstos por el ordenamiento jurídico”. Por otro lado, precisó que el respeto hacia estas entidades es fundamental para la vigencia del Estado de Derecho y un proceso electoral legítimo, transparente y libre.

En el marco del cierre de campaña de los candidatos, exhortó a los partidos políticos a que sus intervenciones promuevan “un diálogo alturado, responsable y respetuoso”, que demuestre la investidura que aspiran representar en el Gobierno.

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