Elecciones 2026: se inició el traslado del material electoral desde los 219 locales de votación en el mundo

Mientras se siguen contabilizando los votos emitidos durante la jornada del domingo 7 de junio, se inició el traslado del material electoral proveniente del extranjero. De los 219 locales de votación en el exterior, el primer material en arribar al país llegó proveniente de los locales de votación ubicados en las ciudades argentinas de Mendoza, San Juan y San Luis.

El proceso en el exterior estuvo a cargo del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual concluyó con rapidez y fluidez. La coordinación de las 119 oficinas consulares en los 219 locales de votación para alcanzar el escrutinio del 100 % de las 2 506 mesas de sufragio instaladas, sin registrarse ningún contratiempo.

La jornada incluyó la fusión de 490 mesas de votación, principalmente en las ciudades de Europa y Estados Unidos. Todo de acuerdo a la normativa vigente.

INICIO DEL TRASLADO DEL MATERIAL

El traslado del material electoral al Perú inició durante la mañana del lunes 8, proceso que continuará desde diferentes partes del mundo y concluirá el miércoles 10 de junio. Dicho material viene siendo trasladado directamente a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

El despliegue desarrollado por la Cancillería en 73 países del mundo gracias a la labor de los funcionarios de los consulados, así como el valioso apoyo de centenares de voluntarios, garantizó el pleno derecho al voto de los connacionales que acudieron a las urnas a cumplir con su deber cívico.

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