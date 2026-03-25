JNE acredita como observadoras electorales a siete organizaciones internacionales

Siete organizaciones internacionales fueron acreditadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para ser observadoras electorales durante las Elecciones Generales del 12 de abril. Entre ellas, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal), que participó como observadora en el anterior proceso electoral de 2021.

Las resoluciones, publicadas el miércoles 26 de marzo en el diario oficial El Peruano, facultan a organizaciones internacionales a presentar observadores en los próximos comicios, con el fin de fortalecer la legitimidad del proceso electoral.

La observación electoral se basa en recopilar información sobre el desarrollo de las elecciones, registrando incidencias o percances del proceso de votación.

¿CUÁLES SON LAS ORGANIZACIONES INTERNACIONALES ACREDITADAS?

Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (Ceela): Fue acreditado como observador electoral internacional. Participó en las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020. Alianza Global de Jóvenes Guatemaltecos (Aglojoven): Organización sin fines de lucro que ya fue acreditada en las Elecciones Regionales y Municipales 2022. Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal): Fue observadora en las Elecciones Generales 2021. Clínica de Derechos Humanos de Sevilla: Actuará como observadora en la sede del Consulado General del Perú en Sevilla (España). Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político (Abradep): Participará por primera vez en el Perú. Es una entidad académica dedicada a la investigación y difusión del derecho electoral y político. Center for Economic and Policy Research (CEPR): Intervendrá por primera vez en el Perú, aunque cuenta con experiencia en otros países. Fundación Disenso: Participará como observadora internacional y ha intervenido en procesos electorales en diversos países de Latinoamérica.

Las entidades mencionadas se caracterizan por promover el fortalecimiento de sistemas democráticos, difundir la importancia del derecho electoral y político, así como impulsar la participación política y los derechos humanos.

Cabe señalar que la participación de estas organizaciones no generará gastos para el Estado peruano, según precisó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

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