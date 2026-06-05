Elecciones 2026: LINK para monitorear el desarrollo de la segunda vuelta en plataforma del JNE

Como medida de transparencia, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lanzó una herramienta digital llamada ‘JNE Fiscaliza’, una página web que permite a todos los peruanos seguir —de forma completamente gratuita y de acceso abierto— en tiempo real el avance de las distintas etapas del proceso electoral del domingo 7 de junio.

La herramienta se encuentra vinculada al portal institucional del JNE, al cuál se podrá acceder haciendo click aquí.

Se plantea como una herramienta de fácil acceso y dinámica que le brinda a los peruanos información relevante sobre la organización y supervisión de la jornada electoral. Básicamente concentra información sobre las distintas fases de los comicios y se actualizará cada 30 minutos durante la jornada de la segunda vuelta.

LÍNEA DE TIEMPO SOBRE LAS ETAPAS DEL PROCESO ELECTORAL

En la parte superior de la página se puede encontrar una línea de tiempo interactiva que muestra el avance de las etapas relacionadas con el material electoral que se utilizará durante la votación. Desde el proceso de impresión del material, pasando por el despliegue, llegada a las ODPE, arribo al local de votación y el repliegue del material.

Cada una de estas fases cuenta con indicadores que permitirán conocer el porcentaje de avance registrado hasta la culminación de cada etapa. ‘JNE Fiscaliza’ también ofrecerá información vinculada directamente al desarrollo de la elección presidencial.

Así como un mapa interactivo donde se podrá ver la ubicación de los fiscalizadores desplegados en todo el territorio nacional, y datos relacionados con las mesas de sufragio y los personeros acreditados por Fuerza Popular y Juntos por el Perú.

Finalmente, se mostrarán datos importantes como el porcentaje de mesas instaladas y aquellas que permanecen pendientes. Las consultas se podrán realizar a través de filtros geográficos y electorales.

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