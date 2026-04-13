Elecciones 2026: llegó a Lima el primer grupo de votos y actas de peruanos en el exterior desde Bolivia y Argentina

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sigue contabilizando los votos de las diferentes regiones del país. Como parte de este trabajo, empezaron a llegar las actas de los peruanos en el exterior, lo cual permitirá completar el conteo del 100% y tener una panorama definitivo sobre quiénes pasarán a la segunda vuelta.

De acuerdo a información de la Cancillería, el primer grupo de votos y actas del exterior que llegaron a Lima lo hicieron procedentes de La Paz, en Bolivia. Bajo los protocolos de seguridad, la cónsul general del Perú, Elizabeth Castro, garantizó la cadena de custodia hasta su entrega a la ONPE.

En tanto, horas después, se confirmó el arribo de más actas desde Argentina. Los cónsules de Córdova y Mendoza aseguraron que el traslado cumplió con todos los protocolos de seguridad establecidos.

ABREN MESAS DE VOTACIÓN EN ESTADOS UNIDOS

En tanto, como parte de las medidas anunciadas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se amplió para este lunes 13 el horario y votación de las mesas de sufragio que no pudieron ser conformadas durante el domingo 12 de abril. Esto en las localidades de Paterson y Orlando, en Estados Unidos.

Finalmente, de acuerdo a la ONPE, el total de electores que fueron habilitados en el extranjero para votar asciende a un millón 210 mil 813 ciudadanos, que equivalen al 4.4% del padrón nacional.

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