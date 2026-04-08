Elecciones 2026: los peruanos residentes en Nueva Zelanda serán los primeros en votar este 12 de abril

Este domingo 12 de abril más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas, de los cuales 1.2 millones lo harán desde el extranjero. El Jurado Electoral Especial alertó, semanas atrás, que el voto de los peruanos en el exterior podría ser clave para determinar los resultados de quienes pasarán a la segunda vuelta presidencial.

Debido a la diferencia horaria, los peruanos que residen en Oceanía y Asia serán los primeros en votar. De acuerdo a información del JNE, las primeras mesas de votación se abrirán en Nueva Zelanda, luego en Australia.

Si bien para los peruanos que residen en territorio nacional el horario de votación será entre las 7:00 y las 17:00 horas, por la diferencia horaria, en regiones ubicadas al este del Perú, como Oceanía y Asia, la votación iniciará el sábado 11 de abril en territorio peruano.

En el caso de Nueva Zelanda, el primer país donde los ciudadanos ejercerán su voto, los centros de votación se abrirán desde aproximadamente las 5 de la tarde del sábado 11. Tras Oceanía y Asia, seguirán Europa y África.

PERUANOS EN EL EXTERIOR SOLO PODRÁN VOTAR CON DNI

En tanto, las autoridades electorales confirmaron que los peruanos en el exterior deben acudir a votar con su DNI en físico, ya que no se permite el uso de pasaporte. Por ello, se espera que los residentes en otros países hayan regularizado este trámite con sus respectivas embajadas.

Finalmente, desde Cancillería confirmaron que no se realizarán elecciones en Venezuela, ni en Israel, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Ucrania, para este último se habilitarán mesas en Polonia. Mientras que, en México y Cuba el proceso se desarrollará con normalidad.

VIDEO RECOMENDADO