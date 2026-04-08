Elecciones 2026: consulta tu local y mesa de votación con link de la ONPE

Este domingo 12 de abril, más de 27 millones de peruanos acudirán a las urnas para ejercer su derecho constitucional de elegir a sus próximas autoridades a la Presidencia, Congreso y Parlamento Andino. Es importante emitir un voto informado y todo parte de conocer cuál es nuestro local y mesa de votación.

Para ello, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) habilitó una plataforma para que los peruanos puedan verificar su local de votación y obtener información clave sobre mesa de votación, pabellón, piso, aula y número de orden. Todos los detalles que se requieren para no perdernos este domingo.

La página también habilita una opción para descargar un croquis del local de votación. Esta herramienta puesta a disposición de los ciudadanos por la ONPE es de acceso completamente gratuito.

APRENDE CÓMO BUSCAR TU LOCAL DE VOTACIÓN

Los ciudadanos podrán consultar su local de votación solo ingresando su DNI y siguiendo estos simples pasos.

– Ingresa al portal de la ONPE o dale click a este enlace .

– Ingresa tu número de DNI y dale “consultar”.

– Esta herramienta también indicará si han sido seleccionados como miembros de mesa.

– Descarga, guarda o imprime la información para tenerla a la mano este 12 de abril y ahorrar tiempo al momento de votar.

Finalmente, el horario oficial de votación para las Elecciones Generales 2026 de este domingo 12 de abril en territorio peruano es de 7:00 a. m. a 5:00 p. m. según lo informado por la ONPE y la normativa vigente. Si llegas cuando las puertas ya están cerradas, ya no podrás votar y quedarás sujeto a la multa por omisión al voto.

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