Elecciones 2026: presentan proyecto de ley para transmitir en vivo el conteo de votos

El grupo parlamentario Perú Libre, encabezado por el congresista Segundo Montalvo Cubas, presentó un proyecto de ley que busca establecer el carácter obligatorio del registro y emisión en vivo del acto de escrutinio en cada mesa de sufragio a nivel nacional e internacional, como mecanismo de control ciudadano, sin afectar el carácter secreto del voto.

La iniciativa denominada “Ley que garantiza la transparencia del escrutinio electoral mediante su registro audiovisual y transmisión digital en tiempo real”, obligaría a los presidentes de mesa a filmar todo el proceso de conteo.

Asimismo, el video deberá conservarse como evidencia electoral por un período mínimo de cinco años y será difundido a través de las plataformas oficiales digitales habilitadas para tal fin y bajo responsabilidad funcional del representante legal de la ONPE, Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y las demás entidades involucradas.

Esta propuesta tiene como finalidad fortalecer la transparencia, confianza ciudadana y legitimidad democrática del sistema electoral peruano, garantizando el ejercicio pleno del derecho de participación política y control ciudadano. También permite que personeros, observadores y ciudadanos registren el proceso de manera paralela, con igual valor probatorio mientras no interfieran en el desarrollo del proceso electoral, ni alteren el orden público.

Finalmente, el documento señala que la implementación de esta norma no generará gasto adicional al Estado puesto que se ejecutará con recursos logísticos existentes, recurriendo al uso de dispositivos propios del ente rector en materia electoral y la ONPE.

VIDEOS RECOMENDADO