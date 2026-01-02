Elecciones 2026: presentan tacha contra José Williams de Avanza País

La candidatura de José Williams Zapata, representante de Avanza País, fue objeto de una tacha presentada ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1. El recurso, ingresado el 1 de enero de 2026 por el ciudadano Carlos Alonso Javier Guevara, denuncia presuntas irregularidades durante el proceso de democracia interna del partido y en la documentación presentada por el aspirante.

El denunciante solicita que se declare nula la elección interna de Williams como candidato presidencial, argumentando supuestas inconsistencias en su declaración jurada de hoja de vida, especialmente en el rubro de ingresos correspondientes al año 2024.

Según el recurso, Williams declaró S/ 187,200 como ingresos por su labor en el Congreso, monto que difiere sustancialmente de lo reportado por otros congresistas de su misma lista, como Adriana Tudela, Alejandro Cavero, Diana Gonzales y Karol Paredes, cuyos ingresos anuales oscilan entre S/ 423,249 y S/ 431,800.

La tacha también señala que Williams habría incumplido el deber de declarar información veraz, al presentar datos que no coinciden con los registrados ante la Contraloría General de la República. Además, se le atribuye la omisión de beneficios económicos derivados de su condición de general de división en retiro del Ejército del Perú, como asignaciones legales otorgadas a excombatientes y participantes del operativo Chavín de Huántar, las cuales no estarían incluidas en su declaración de bienes y rentas.

El JEE de Lima Centro 1 deberá analizar los medios probatorios presentados y emitir un pronunciamiento sobre la procedencia del recurso. Si se declara fundada la tacha, el ciudadano ha solicitado que también se anule la inscripción de las candidaturas vicepresidenciales incluidas en la misma fórmula.

LISTAS INSCRITAS

La carrera hacia las Elecciones Generales 2026 ya comenzó. Hasta la mañana del 2 de enero, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) ha inscrito oficialmente 15 fórmulas presidenciales. Entre los postulantes confirmados figuran Alfonso López Chau (Ahora Nación), César Acuña (Alianza para el Progreso), Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), George Forsyth (Somos Perú) y José Luna (Podemos Perú), entre otros.

Otras 21 organizaciones políticas todavía esperan la revisión de su documentación presentada el 24 de diciembre. La mayoría se encuentra en la etapa de “Publicado para tachas”, durante la cual cualquier ciudadano puede presentar objeciones.

Entre las listas con impugnaciones destacan las de Mario Vizcarra (Perú Primero) y Rafael López Aliaga (Renovación Popular). El Jurado Electoral Especial Lima Centro 1 evaluará en los próximos días estas tachas y determinará si proceden, lo que podría afectar la inscripción de ambas candidaturas y marcar un primer episodio de controversia en la carrera presidencial de 2026.

