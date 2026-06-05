¿Puedo votar en segunda vuelta si tengo multa de abril? La ONPE lo aclara con un comunicado

A pocos días de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026, muchos ciudadanos se preguntan si podrán acudir a las urnas pese a no haber sufragado en la primera jornada de abril y, por ende, tener una multa electoral pendiente.

¿PUEDO VOTAR ESTE 7 DE JUNIO SI NO LO HICE EN LA PRIMERA VUELTA?

La respuesta es sí. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que tener una multa pendiente por no haber votado en la primera vuelta no impide participar en la segunda vuelta presidencial.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aclaró que el derecho al sufragio se mantiene vigente incluso si el ciudadano aún no ha cancelado sanciones electorales anteriores.

Sin embargo, la obligación de votar sigue vigente. Quienes se ausenten nuevamente el domingo 7 de junio acumularán una segunda sanción económica, independiente de la multa generada en abril.

¿CUÁLES SON LAS MULTAS POR NO VOTAR?

El JNE ha ratificado que las multas se mantienen bajo el mismo esquema aplicado en la primera vuelta. El monto depende de la clasificación socioeconómica del distrito consignado en el DNI, tomando como referencia la información del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y el valor de la UIT 2026 (S/ 5 500). Las sanciones son las siguientes:

Distritos no pobres: S/ 110 (2 % de la UIT)

S/ 110 (2 % de la UIT) Distritos pobres: S/ 55 (1 % de la UIT)

S/ 55 (1 % de la UIT) Distritos de extrema pobreza: S/ 27,50 (0,5 % de la UIT)

La normativa electoral también contempla sanciones para quienes han sido designados como miembros de mesa y no cumplen con su función el día de la elección. En estos casos, la penalidad asciende al 5 % de la UIT vigente, es decir, S/ 275. Esta sanción alcanza tanto a titulares como a suplentes que no se presenten a instalar o integrar la mesa, así como a los ciudadanos que, encontrándose en la fila de votación, se nieguen a asumir esa función cuando sean requeridos.

Las sanciones se aplican de forma independiente, por lo que una persona puede acumular más de una multa. Quien haya sido designado miembro de mesa y además no acuda a votar recibirá ambas penalidades.

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA MULTA ELECTORAL?

Para verificar si tienes multas pendientes, debes ingresar a la plataforma oficial del JNE con tu número de DNI. El pago puede realizarse a través de dicha plataforma o en cualquier agencia del Banco de la Nación. Las restricciones por deudas electorales afectan gestiones relacionadas con actos notariales, procesos judiciales, obtención de licencias de conducir y procedimientos vinculados al estado civil.

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