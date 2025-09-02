Elecciones generales 2026: JNE confirma 39 partidos políticos y más de 10 mil candidatos

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, informó durante una conferencia de prensa sobre las elecciones generales 2026 acerca de las alianzas electorales inscritas y la coyuntura del proceso rumbo al próximo sufragio.

Tras concluir el proceso de inscripción de alianzas, se han registrado 39 organizaciones políticas, de las cuales 36 son partidos políticos y 3 alianzas, con un total aproximado de 10.257 candidatos en el contexto de los próximos comicios generales.

“En cuanto a la implementación de las alianzas, hemos trabajado en una atención permanente de los trámites, aplicando la improcedencia liminar para agilizar los procesos, comunicando al procurador las tachas maliciosas y acelerando recursos de apelación. Esto ha permitido que, de las cinco alianzas que se presentaron, una desistiera y otra no pudiera levantar las observaciones”, precisó Burneo.

Los partidos y alianzas políticas tienen plazo hasta el 23 de diciembre para presentar sus candidaturas, y el periodo de inscripción finalizará el 11 de febrero. Esta fase es crucial, pues marca el inicio de la contienda electoral formal y la configuración de los equipos que buscarán representar a la ciudadanía.

El JNE ha reiterado su compromiso con la neutralidad electoral, garantizando que el proceso se desarrolle en condiciones de imparcialidad. En este sentido, se han establecido sanciones para las autoridades y servidores públicos que no respeten este principio. Estas sanciones varían desde amonestaciones hasta multas, que se determinarán según los informes de fiscalización recibidos por los Jurados Electorales Especiales.

Asimismo, se advirtió que las sanciones son acumulativas, lo que implica que pueden sumarse en caso de conductas reiteradas. Las medidas incluyen multas de 30 a 60 UIT, y pueden ir acompañadas de la notificación a la Contraloría General de la República, al Ministerio Público y a los empleadores correspondientes.

Willy Ramírez, miembro del pleno del JNE, instó a todas las autoridades, funcionarios y servidores públicos a respetar el Código de Ética de la Función Pública y el Reglamento de Neutralidad Electoral, vigente desde la convocatoria a elecciones generales, en marzo. Su cumplimiento es fundamental para el desarrollo de unas elecciones transparentes y justas.