Elecciones 2026: uno de cada cuatro electores en el Perú tiene entre 18 y 29 años

La próxima elección general tendrá como protagonistas a millones de jóvenes peruanos. Un informe reciente de la Secretaría Nacional de la Juventud revela que el electorado entre 18 y 29 años no solo representa un bloque numeroso, sino también un actor clave que podría inclinar el resultado de los comicios de 2026.

El estudio, titulado Generación 2026: Jóvenes votantes en las Elecciones Generales, fue desarrollado por el Observatorio Nacional de la Juventud con información del padrón electoral del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). El documento pone en evidencia el rol estratégico que tendrá este grupo etario en el próximo proceso electoral.

CASI 7 MILLONES SERÁN VOTANTES JÓVENES

De acuerdo con el informe, 6 892 000 ciudadanos entre 18 y 29 años están habilitados para votar el 12 de abril de 2026. Esta cifra representa el 25,2% del total de electores, lo que significa que uno de cada cuatro votos en el país provendrá de una persona joven.

La gran mayoría de este grupo ejercerá su derecho al sufragio dentro del territorio nacional, mientras que un 2,5% votará desde el extranjero. Este dato refleja la participación activa de una juventud migrante que, pese a residir fuera del país, mantiene su vínculo político y cívico con el Perú.

LIMA CONCENTRA EL MAYOR NÚMERO DE VOTANTES

En cuanto a la distribución demográfica, el voto joven se presenta de forma equilibrada entre hombres y mujeres. Lima Metropolitana concentra el mayor número de electores jóvenes, con más de 1,8 millones, seguida por regiones como Piura, La Libertad, Cajamarca y Cusco, lo que evidencia una presencia significativa en diversas zonas del país.

El informe también subraya que más de un tercio de los jóvenes votará por primera vez. En total, 2,5 millones de ciudadanos entre 18 y 22 años participarán en su primer proceso electoral, concentrándose principalmente en Lima Metropolitana y en regiones del norte y sur del país, así como en comunidades peruanas residentes en América y Europa.

Además del peso numérico, el estudio recoge las principales inquietudes de este sector. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la corrupción encabeza la lista de preocupaciones juveniles, seguida por la delincuencia, la inseguridad ciudadana, la pobreza y la falta de empleo. Estas prioridades confirman que la juventud peruana no solo será clave por su número, sino también por la claridad de sus demandas frente a los desafíos del país.

