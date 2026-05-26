Elecciones 2026: las posturas de los partidos políticos para la segunda vuelta

A poco menos de dos semanas para la segunda vuelta, algunos partidos políticas que participaron de la elección del 12 de abril comienzan a definir su apoyo a los candidatos presidenciales que continúan en carrera. Otros hacen un llamado a sus votantes a ir por el voto viciado.

Empezando por el grupo que no se inclina por ninguno de los dos candidatos y hacen un llamado a viciar el voto están Jorge Nieto, excandidato por el Partido del Buen Gobierno, y Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente. Recientemente también Mesías Guevara del Partido Morado se sumó a este grupo.

KEIKO FUJIMORI Y ROBERTO SÁNCHEZ EN SEGUNDA VUELTA

Aunque todavía hay candidatos que, en los próximos días, podrían anunciar su respaldo a Fuerza Popular, son pocos los partidos que ya lo han hecho de forma expresa. El primero es Carlos Espá, de Sí Creo, quien en una entrevista dejó en claro que votará por Keiko Fujimori.

En tanto, Roberto Chiabra, excandidato por la Alianza Unidad Nacional, señaló que es momento de tomar decisiones y asumir. Poco después, anunció su respaldo a la candidatura de Keiko Fujimori.

A este grupo podrían sumarse César Acuña (APP), Rafael Belaunde Llosa (Libertad Popular) y Wolfgang Groso (Integridad Democrática).

Mientras que por el lado de Roberto Sánchez, Alfonso López Chau, quien lidera el partido Ahora Nación, fue uno de los primeros en apoyar la candidatura de Juntos por el Perú. Su postura es clara: votar blanco o viciado es favorecer a Keiko Fujimori.

Asimismo, recibió el respaldo de Yonhy Lescano, de Cooperación Popular. Señalaron que la decisión se adoptó tras un proceso de votación a la interna del partido.

Ronald Atencio, de Venceremos, quien tiene el respaldo de Verónika Mendoza, también adelantó que votarán por Juntos por el Perú. Finalmente, el Partido de los Trabajadores y Emprendedores, del fallecido candidato Napoleón Becerra, se sumó a esta lista.

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