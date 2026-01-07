Elecciones Regionales y Municipales 2026: Gobierno convocó a comicios para el 4 de octubre

Mediante el Decreto Supremo Nº 001-2026-PCM publicado hoy en el boletín de Normas Legales del Diario El Peruano, el presidente de la República, José Jerí, convocó oficialmente Elecciones Regionales y Municipales para el próximo domingo 4 de octubre de 2026.

De esta manera, el Gobierno formalizó los comicios para elegir a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales; así como alcaldes y regidores para el periodo 2027-2030.

De acuerdo a la normativa vigente, el Presidente de la República debía oficializar esta convocatoria con una antelación no menor de 270 días calendario a la fecha de los comicios, es decir, como plazo máximo este 7 de enero del 2026.

Cabe recordar que este 2026 será un año electoral en la que los peruanos también deberán elegir al próximo presidente y candidatos que ocuparán los cargos de senadores, diputados y Parlamento Andino.

MIRA LATINA NOTICIAS 24/7