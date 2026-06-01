¡Angie Arizaga, Emilram Cossío y Alicia Mercado dan un adelanto de “Me Caigo de Risa”!

La diversión ya comenzó. A pocas horas del gran estreno de Me Caigo de Risa, parte de la llamada “familia disfuncional” del programa llegó a los estudios de Arriba Mi Gente para compartir detalles del nuevo formato de entretenimiento de Latina.

Entre risas y mucha emoción, Angie Arizaga, Emilram Cossío y Alicia Mercado adelantaron cómo será esta nueva apuesta televisiva que promete noches llenas de juegos, caídas, retos y humor.

“Uno no viene a trabajar, viene a disfrutar”, comentó Angie Arizaga sobre la experiencia de grabar el programa, mientras Emilram aseguró que siente que le “pagan por jugar”, destacando la química y diversión del elenco.

Durante la entrevista, los invitados revelaron que el programa cuenta con decenas de dinámicas distintas, lo que hará que cada noche sea completamente diferente. Además, confesaron quiénes son los más competitivos del grupo y hasta quiénes son los más “picones” cuando pierden.

Pero eso no fue todo. El elenco también participó en un divertido reto improvisado junto a los conductores de Arriba Mi Gente, donde tuvieron que imitar animales para poner a prueba sus habilidades y sacar más de una carcajada.

Me Caigo de Risa se estrena hoy a las 9:00 p.m. por Latina y promete convertirse en el nuevo espacio favorito para disfrutar en familia con humor, juegos y momentos inesperados.

¿Cómo ver “Arriba mi Gente” de Latina vía YouTube?

¡Latino! Puedes disfrutar de los mejores momentos de “Arriba mi Gente” en nuestro canal de Youtube de Latina Televisión. También puedes acceder a la lista de reproducción en ESTE enlace. También puedes ver el programa COMPLETO por medio del Latina.pe en ESTE enlace.