Elecciones Regionales y Municipales: HOY vence el plazo de inscripción de partidos y afiliación de ciudadanos

Este miércoles 7 de enero vence el plazo para que los partidos políticos formalicen su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), un requisito indispensable para participar oficialmente en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Asimismo, también concluye el período para que los ciudadanos se afilien a una organización política si desean postular como candidatos. De acuerdo con la norma vigente, los aspirantes no deben tener afiliación activa al 8 de octubre de 2025, cumpliendo así con el requisito de desvinculación previa a la elección.

Además, las organizaciones políticas tienen hasta hoy para presentar sus padrones incrementales de afiliados, documento que permite al JNE verificar y supervisar las nuevas incorporaciones.

Todos estos plazos están establecidos en la Ley N.º 32536, publicada el 25 de diciembre de 2025, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N.º 26859). La norma busca ampliar el período de afiliación y garantizar que más ciudadanos cumplan con los requisitos legales para participar, fortaleciendo así la transparencia y el orden del proceso electoral.

GOBIERNO CONVOCÓ A ELECCIONES

El Gobierno oficializó la convocatoria a las elecciones del próximo domingo 4 de octubre de 2026, a través del Decreto Supremo N.º 001‑2026‑PCM, publicado en el diario oficial El Peruano. La medida se enmarca en el plazo legal de 270 días antes del día de votación, conforme a la legislación electoral vigente.

Con esta convocatoria, se inicia formalmente el proceso electoral subnacional en todo el país, donde los ciudadanos elegirán a gobernadores, vicegobernadores y consejeros regionales, así como a alcaldes y regidores provinciales y distritales, quienes ejercerán funciones durante el periodo 2027‑2030. La organización, ejecución y fiscalización de las elecciones corresponde a los organismos que integran el sistema electoral peruano, siguiendo la Constitución y las leyes orgánicas correspondientes.

La medida fue firmada por el presidente de la República, José Jerí, y refrendada por el presidente del Consejo de Ministros, cumpliendo con las disposiciones legales. Con la convocatoria, se activa el cronograma electoral, que incluye la inscripción de organizaciones políticas, elecciones internas y presentación de listas de candidatos, consolidando el calendario político del 2026.

