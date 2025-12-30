Emape asumirá administración de la Panamericana Sur y Norte tras cese de operaciones de Rutas de Lima

La Municipalidad de Lima informó que la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos S.A. (Emape) asumirá el mantenimiento, la seguridad vial y la atención de las emergencias en las vías de la Panamericana Norte y Sur. Esta decisión se adopta luego de que el Concejo Metropolitano aprobara el convenio para el retiro de las operaciones de la concesionaria Rutas de Lima.

El convenio entre la MML y Emape fue aprobado por mayoría a nivel del Concejo Metropolitano de Lima.

Tras ello, se comunicó que Emape se encargará de la seguridad vial y la atención de las emergencias en la Panamericana Norte y Sur. También de monitoreo vehicular, en Plan de Verano el mantenimiento de pistas, el recojo de basura y desmontes, entre otros servicios.

Emape operará en la Panamericana Norte desde el óvalo Habich (SMP) hasta Santa Rosa en Ancón. En la Panamericana Sur, desde el Trébol de Javier Prado hasta Santiago hasta Pucusana.

PEAJES GRATIS EN LIMA

La Municipalidad de Lima asumió el control operativo de las casetas de peajes de las principales salidas de la ciudad desde el 4 de diciembre. Con lo cual, los conductores quedaron liberados de la obligación de pagar las tarifas habituales por transitar por estas vías.

Si bien el anuncio de vías gratis responde a la época de verano, la teniente alcaldesa Fabiola Morales indicó que la MML sí cobrará peajes en la carretera, antes concesionada por Rutas de Lima, pero a una tarifa más asequible.

