Embajada de China en el Perú le responde a Estados Unidos sobre la soberanía en el megapuerto de Chancay

La Embajada de China respondió a Estados Unidos sobre una supuesta vulneración a la soberanía del Perú, en relación al megapuerto de Chancay. “La cooperación entre China y el Perú siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas”, se lee en el pronunciamiento.

A través de un post en ‘X’, la Embajada de China en el Perú también señaló que se oponen a las acciones que interfieran en “la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países”.

La cooperación entre China y el Perú siempre se basa en el respeto mutuo, el trato equitativo y las ganancias compartidas. Nos oponemos firmemente a las acciones que interfieren en la soberanía, la seguridad y los intereses de desarrollo de otros países. https://t.co/4RyFViFod2 — Embajada de China en el Perú (@ChinaEmbPeru) February 12, 2026

El pronunciamiento cita el post de la cuenta oficial del Portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en donde rechazan las acusaciones en cuanto a la soberanía, las que califican de “desinformación” por parte de Estados Unidos.

“China se opone firmemente a las falsas acusaciones y desinformación de Estados Unidos contra la cooperación de China con Perú en el puerto de Chancay”, se lee en la publicación.

PRONUNCIAMIENTO DE ESTADOS UNIDOS

La respuesta de China llega tras el pronunciamiento de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Ministerio de Asuntos Exteriores de Estados Unidos. A través de una publicación en ‘X’ mostraron su preocupación por la soberanía peruana en Chancay.

Concerned about latest reports that Peru could be powerless to oversee Chancay, one of its largest ports, which is under the jurisdiction of predatory Chinese owners. We support Peru’s sovereign right to oversee critical infrastructure in its own territory. Let this be a… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) February 11, 2026

Esta postura también fue replicada por el Embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro.”Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía”, publicó también en su cuenta oficial de ‘X’.

