EN VIVO: Martha Moyano y nuevos testigos declaran en juicio contra el expresidente Pedro Castillo

En la décimo segunda audiencia del juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo por el caso de golpe de Estado están citados cuatro nuevo testigos. Entre ellos, la congresista Martha Moyano y el conductor del vehículo presidencial, Josseph Grández López , quien trasladó a Pedro Castillo a su salida de Palacio de Gobierno aquel 7 de diciembre de 2022.

A la sala llegó el exmandatario Castillo, sin embargo su defensa pública, así como el exministro Willy Huerta y sus abogados aún no llegaban, por lo que la sesión programada a las 9 a.m. inició recién luego de unos minutos.

La primera testigo en declarar es la parlamentaria Martha Moyano. «Un Mensaje a la Nación siempre es para anunciar algo y también para dar cuenta de alguna excepcionalidad, obviamente que el Mensaje a la Nación tiene que estar refrendado por los ministros y todos estamos alertas para escuchar que va a decir el Presidente dentro del margen de la ley… Si no está refrendado se está cometiendo un delito «, respondió la congresista de Fuerza Popular ante la interrogante de la defensa de Castillo.

En relación a la votación para la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso, Martha Moyano señaló que el 7 de diciembre del 2022 «los congresistas empezaron a ingresar de manera paulatina». Precisó que se aprobó la votación con 101 votos, con un voto virtual a favor. Sin embargo, señaló que no recordó cuántos parlamentarios habían votado de manera virtual,

Precisó que se enteró de la detención de Castillo a través de los medios de comunicación. Asimismo, ante la pregunta de si los mandatarios tiene inmunidad presidencial, Moyano afirmó que el presidente sí goza de esto y ante cualquier delito.

Luego fue el turno de Josseph Grández López, suboficial del la PNP , quien era parte de la escolta presidencial en diciembre de 2022. Señaló que el 7 de diciembre, le encargon la conducción del ‘Cofre’ ya que el conductor oficial estaba de vacaciones.

«Tenía que sacar el cofre a la rotonda para la salida del señor presidente… (el vehículo) estaba en el estacionamiento… Bajaban de residencia el señor Castillo, su esposa, el señor Aníbal, a su hija del señor Castillo y otras personas que no recuerdo«, respondió ante la pregunta de la Fiscalía.

Precisó que la ‘sombra’, como llamaban a la seguridad más próxima al funcionario, en este caso al presidente, era el suboficial superior Irigoyen Chávez. «A la altura de Piérola y Colmena, ‘la liebre o la 1001’, que es la cabeza del patrullero, nos indica a qué punto nos dirigimos. Yo consulto a Irigoyen, quien le consulta a Castillo, y me dice a la Embaja de México«, relató en la sala.

«Por mi lado derecho, el comandante Carpio Zúñiga da la indicación de que «no nos vemos más y que se está esperando indicaciones». Los vehículos toman sus posiciones de seguridad y nos dan la indicación de que nos vayamos a la Región Lima. Cuando bajan a Castillo a la séptima, baja el comandante y solicitan mi presencia como conductor del cofre y del suboficial Cárdenas que una fiscal nos quería entrevistar«, narró en cuanto a lo sucedido en medio de la detención de Pedro Castillo.

Al momento del interrogatorio por parte de la defensa pública de Castillo, Grández López expresó que no observó si las armas de los efectivos almomento de la detención del expresidenta iban o no dirigifas conta él. «Eso no es parte del protocolo», señaló.

Explicó que trabajó en la División de Seguridad Presidencial desde el 2017 en las oficinas administrativas y que en el 2021 lo cambiaron a la escolta, en donde estuvo hasta diciembre de 2022. Precisó, además, que ya no trabaja ahí debido a «necesidad de servicio», según su resolución.

Ya en el turno de Nilo Irigoyen , quien era integrante de la escolta del exmandatario Pedro Castillo, quien también señala que prestó sus servicios hasta diciembre de 2022. «Veo al presidente que sale de un ambiente de actividades que está por el Gran Hall, y me dice «ven, en un momento vamos a salir»… entonces hemos estado esperando ahí para que salga el Presidente», señaló en cuanto a lo que observó en Palacio tras el Mensaje de Castillo.

«Sale con la primera dama, su hijo, pero al ‘Cofre’ lo abordó el señor presidente, la primera dama, su menor hija y vi que por ahí apareció el señor Aníbal, no sé de donde salió«, explicó en cuanto a las personas que vio antes de salir de Palacio.

«Al momento de cerrar la puerta del ‘Cofre’, el señor presidente me indica «vamos a ir a la Embajada de México, voy a dejar a mi familia»», expresó en cuanto a la indicación que le habría dado Castillo. Agregó que pensaba que los demás efectivos también sabían del destino de ese trayecto, pero ante la pregunta del suboficial Grandez, le vuelve a consultar y le confirma que a la Embajada de México.

«En la avenida España, a la altura de la Clínica Internacional, paramos y el presidente pregunta ‘¿qué pasó?’ y a los segundos veo personal uniformado con armamento de largo alcance que nos apuntaba y su hija se asusta y empieza a llorar», relató en el juicio.

Agregó que ante la intervención, la escolta presidencial trató de cubrir al ‘Cofre’ «para que no haya derrepente alguna agresión por parte de la ciudadanía u otras personas que podían estar en el lugar… rodear el ‘Cofre'».

El jueves 3 de abril, también desde las 9 a.m., se realizará la próxima audiencia de este caso.