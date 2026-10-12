ERM 2026: JEE inician este lunes las audiencias públicas de recuento de votos en distintos puntos del país

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de diversos puntos del país iniciarán este lunes 12 de octubre las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Este procedimiento excepcional busca resolver las observaciones en las actas electorales.

Los Jurados Electorales Especiales (JEE) de diversos puntos del país iniciarán este lunes 12 de octubre las audiencias públicas de recuento de votos de las mesas de sufragio correspondientes a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026. Este procedimiento excepcional busca resolver las observaciones en las actas electorales.

Las audiencias son públicas y pueden seguirse en tiempo real desde el portal web del JNE, mediante los enlaces de YouTube ubicados en el botón “Recuento de votos ERM 2026”. También se transmiten por el canal JNE Media y por las redes sociales institucionales del organismo electoral.

11, 2026

CRONOGRAMA PARA ESTE LUNES Y MARTES

Lunes 12 de octubre (mañana)

8:30 a. m.: JEE Lima Sur 2 evalúa la mesa n.º 059957 (Villa El Salvador).

9:00 a. m.: mesa n.º 084943, en Tahuanía (JEE Atalaya).

Lima Sur 2 atenderá además las mesas n.º 059972 (9:35 a. m.), n.º 059994 (10:40 a. m.) y n.º 060001 (11:45 a. m.).

En paralelo, se revisarán mesas en Nuevo Imperial (JEE Cañete), Acora (JEE Puno), Goyllarisquiza (JEE Pasco) y Sepahua (JEE Atalaya).

Lunes 12 de octubre (tarde)

2:00 p. m.: Chilca (JEE Cañete) y Sayla (JEE Condesuyos).

Desde las 2:30 p. m.: JEE Lima Sur 2 procesa las mesas n.º 061800, n.º 060009, n.º 061786 (3:35 p. m.), n.º 060172 (4:40 p. m.) y n.º 059141 (5:45 p. m.).

Desde las 3:00 p. m.: el JEE Sullana revisa mesas de Máncora, Sullana y Pacaipampa.

Martes 13 de octubre

8:00 a. m.: Mi Perú (JEE Callao).

8:30 a. m.: San Luis (JEE Cañete), Santa Anita (JEE Lima Este 1), Florida (JEE Bongará) y Vinchos (JEE Huamanga).

9:00 a. m.: JEE Lima Centro, Mariscal Cáceres (San Pablo), Jaén (Pomacahua) y San Román (Juliaca).

9:20 a. m.: Ventanilla.

9:30 a. m.: nuevamente Santa Anita.

Otros JEE también han programado sesiones para el martes 13, miércoles 14, jueves 15 y viernes 16 de octubre. El calendario completo está disponible en la plataforma web del JNE.

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