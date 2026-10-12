De faltas leves a muy graves: Gobierno presenta lineamientos de disciplina escolar que restablecen la expulsión

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, y el ministro de Educación, José Antonio Chang, presentaron este 12 de octubre los nuevos lineamientos para la gestión de la disciplina escolar desde la institución educativa Felipe Santiago Estenos, en Chaclacayo. La propuesta establece tres niveles de faltas, medidas correctivas y sanciones que incluyen la suspensión y la separación definitiva de estudiantes. Además, restablece la nota de conducta.

El anuncio se produce semanas después de que se reportara un caso de presunta violencia sexual contra un estudiante del Liceo Naval Almirante Guisse, en el que un grupo de compañeros habría participado en la agresión. Tras ese episodio, el Gobierno dispuso cambios en dicha institución y anunció medidas para reforzar la disciplina y prevenir la violencia en los centros educativos.

Durante la presentación, el ministro de Educación, José Antonio Chang, sostuvo que el documento busca devolver autoridad a docentes y directores. También destacó la participación de las familias en el cumplimiento de las normas escolares y afirmó que la disciplina debe reforzarse tanto en las aulas como en los hogares.

CLASIFICACIÓN DE LAS FALTAS

Los lineamientos distinguen tres categorías:

Faltas leves: conductas que pueden corregirse dentro del aula, como las distracciones.

Faltas graves: daños a la propiedad escolar, tardanzas injustificadas reiteradas, uso de celulares, agresiones físicas leves sin lesiones, agresión psicológica, y posesión o consumo de sustancias prohibidas.

Faltas muy graves: acoso escolar, violencia sexual, actos de discriminación, extorsión, robo, uso de armas punzocortantes, difusión de información privada y falsificación de documentos oficiales, entre otras conductas.

Chang precisó que, si los hechos constituyen una infracción penal, deberán comunicarse de inmediato a la comisaría o a la Fiscalía.

PROCEDIMIENTO, SANCIONES Y EXPULSIÓN

Ante una falta, se intervendrá y se registrará el hecho, consignando la fecha y la identificación del estudiante. Según el ministro, el caso deberá reportarse al director en un plazo máximo de 24 horas y se informará a la familia de acuerdo con la gravedad de lo ocurrido.

Las medidas correctivas de carácter formativo comprenden amonestaciones verbales o escritas, reparación del daño, restricciones temporales y separación del aula. Entre las sanciones que aplicará la dirección figuran:

Suspensión de hasta tres días hábiles.

Matrícula condicional.

Separación definitiva del estudiante.

De acuerdo con Chang, tres suspensiones durante el año pueden motivar la expulsión. En caso de separación definitiva, la familia tendrá tres días hábiles para solicitar una reconsideración y la institución educativa contará con cinco días para resolverla.

El ministro señaló que los estudiantes separados podrán acceder a una alternativa educativa en escuelas de la UGEL, con enseñanza virtual y atención presencial orientada a su reinserción social y educativa, además de acompañamiento psicológico para ellos y sus familias. Para los casos que requieran intervención judicial, mencionó los centros educativos vinculados al Programa Nacional de Centros Juveniles.

Fujimori afirmó que las sanciones serán proporcionales y se aplicarán con criterios de gradualidad. También anunció que se restablecerán las expulsiones y expresó su rechazo al acoso escolar y a la violencia sexual.

PRESENTACIÓN PERSONAL

La propuesta incluye disposiciones sobre la presentación personal en las instituciones públicas, como restricciones al cabello largo y teñido, y pautas para el uso de las faldas escolares. Los colegios privados podrán establecer sus propias reglas de presentación.

PRÓXIMOS PASOS

Chang informó que la norma será prepublicada para recibir aportes de especialistas. Una vez aprobada, las instituciones educativas tendrán 30 días para adecuar sus documentos de gestión a los nuevos lineamientos.

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