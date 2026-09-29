ERM 2026: JNE acredita a 40 observadores y especialistas de misiones internacionales

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) contarán con la participación de 40 observadores y especialistas de nueve misiones y organismos electorales internacionales, acreditados hasta la fecha. Ellos tendrán la importante labor de verificar el despliegue del material electoral en Lima para los comicios del domingo 4 de octubre.

Los observadores pertenecen a misiones internacionales como la Organización de los Estados Americanos (OEA), la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), el Centro de Asesoría y Promoción Electoral (Capel) y la Asociación de Magistradas Electorales de las Américas (AMEA).

Las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM 2026) también contará con la participación de especialistas de organismos electorales como la Dirección Nacional Electoral (DNE) de Argentina, Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), la Comisión Electoral de Filipinas y la Comisión Electoral Central de Rusia. Así como de invitados de organizaciones internacionales como el Parlamento Andino.

¿QUÉ HARÁN LAS MISIONES INTERNACIONALES EN LAS ERM 2026?

Las misiones internacionales tendrán diversas labores de coordinación con organismos electorales y representantes de la sociedad civil desde el jueves 1 de octubre hasta el domingo 4 de octubre.

El jueves 1 se reunirán con el presidente del JNE, Roberto Burneo Bermejo, e intervendrán en una jornada informativa sobre las características de las ERM 2026, la labor jurisdiccional de la entidad y el procedimiento de distribución logística del material electoral.

El viernes 2 de octubre, los observadores y especialistas concurrirán a los almacenes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para supervisar el despliegue del material electoral para Lima Metropolitana y Callao.

El domingo 4 recorrerán los locales de votación del país.

Además, el jueves 1 visitarán también el Centro de Estrategia y Gobernanza Electoral del JNE y su Laboratorio de Inteligencia Artificial (EleccIA). Asimismo, los observadores acudirán al Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y a la Asociación Civil Transparencia, donde recibirán información sobre el padrón electoral de las ERM 2026 y la observación electoral subnacional, respectivamente.

Con todo los procedimientos, las misiones internacionales recopilan información sobre las diferentes fases del proceso electoral para finalmente emitir sus valoraciones.

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