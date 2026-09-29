“Seguiremos con el diálogo”: premier Galarreta tras reunión con Ahora Nación

El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, informó que el Ejecutivo continuará dialogando con las agrupaciones parlamentarias para buscar consensos en torno al pedido de facultades presentado ante el Congreso. Sus declaraciones se produjeron luego de una reunión de más de dos horas con la bancada de Ahora Nación.

Durante el encuentro participaron diputados y senadores de la agrupación parlamentaria. Según Galarreta, los legisladores formularon preguntas y expresaron sus opiniones “con absoluta sinceridad”, mientras que los ministros explicaron los alcances del pedido planteado por el Ejecutivo.

El jefe del Gabinete señaló que las conversaciones continuarán con las diferentes agrupaciones parlamentarias, independientemente del predictamen que se ha presentado sobre la solicitud de facultades legislativas.

“Más allá del dictamen que se ha presentado, nosotros seguiremos con el diálogo y seguiremos conversando”, afirmó Galarreta tras la reunión con Ahora Nación.

BUSCARÁ MÁS DIÁLOGO

La posición expresada por el premier apunta a mantener abiertos los canales de diálogo con las bancadas mientras el Congreso desarrolla el debate sobre la solicitud de facultades legislativas presentada por el gobierno.

Galarreta sostuvo que el Ejecutivo seguirá buscando consensos con las distintas agrupaciones parlamentarias. En ese sentido, la reunión con Ahora Nación forma parte de las conversaciones que el gobierno viene desarrollando en torno al pedido de facultades.

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