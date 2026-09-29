JNE presenta plataforma ‘JNE Fiscaliza’ para monitorear las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Con miras a asegurar la transparencia y legalidad de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 del domingo 4 de octubre, el Jurado Nacional de Elecciones presentó la plataforma ‘JNE Fiscaliza’, en donde la ciudadanía podrá acceder a información en tiempo real sobre los próximos comicios.

Esta herramienta mostrará detalles de cada etapa del proceso electoral. Desde la impresión y el traslado del material electoral hasta el repliegue de las actas electorales y las cédulas de votación sufragadas hacia las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales a nivel nacional.

“Cuenta con diversos campos que son actualizados cada 30 minutos”, expresó en conferencia de prensa Luis Ramos, vocero de fiscalización del JNE, quien hizo un llamado a la ciudadanía a verificar la información electoral en ‘JNE Fiscaliza’.

JNE FISCALIZA

El Jurado Nacional de Elecciones precisa que con JNE Fiscaliza, supervisará cada etapa del proceso electoral.

La impresión y el traslado del material electoral

El ensamblaje del material electoral antes de su distribución a nivel nacional

El despliegue del material electoral

La verificación pública del material electoral en cada ODPE

El arribo del material electoral hacia los locales de votación

Las condiciones de los locales votación

La instalación de las mesas de sufragio

El desarrollo de la jornada de votación

El acto de escrutinio

Las garantías electorales

El repliegue de las actas electorales y las cédulas de votación sufragadas hacia las ODPE

ACCIONES PARA MITIGAR RIESGOS EN LAS ERM 2026

Aldo Huamán, director de estrategias electorales del JNE, señaló que son 91 los Jurados Electorales Especiales (JEE) los que tienen como finalidad detectar situaciones de riesgos y plantear soluciones. En articulación con todos los organismos electorales.

Entre las estrategias, se encuentra la instalación de Comisiones Interinstitucionales para la Prevención de Conflictos.

Explicó que han dictado charlas de cultura de paz en diversos distritos para exhortar a la ciudadanía de lo importante de expresar puntos de vista, sin que afecten los derechos fundamentales.

Reuniones con autoridades competentes en garantizar el orden público en la jornada electoral

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