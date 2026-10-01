ERM 2026: presupuesto de la ONPE supera en más de S/133 millones al de 2022

Este 2026 representa lo que se conoce como un “súper año electoral” para el Perú. El pasado 12 de abril se realizaron las Elecciones Generales y ahora, este domingo 4 de octubre, los ciudadanos volverán a las urnas para elegir a sus autoridades regionales y municipales.

Organizar este nuevo proceso también representa un importante despliegue económico. De acuerdo con información obtenida por Latina Noticias a través del Portal de Transparencia, el presupuesto de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 asciende a S/ 652 741 498, frente a los S/ 519 295 430 registrados en 2022. La diferencia supera los S/ 133 millones en cuatro años.

Entre los factores que permiten dimensionar este incremento se encuentra el crecimiento del padrón electoral. En 2022 estuvieron habilitados 24 760 062 electores, mientras que para las ERM 2026 la cifra alcanza los 26 314 724 ciudadanos. También aumentó el número de Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) y los recursos destinados a distintos servicios necesarios para organizar la jornada electoral.

En diálogo con Latina Noticias, el politólogo de la Pontificia Universidad Católica (PUCP), Fernando Tuesta Soldevilla, explicó que al comparar ambos procesos también debe considerarse la inflación acumulada durante estos cuatro años, así como el incremento del costo de determinados servicios electorales.

“Hay que tener en cuenta que del 2022 al 2026 además hay un tema de inflación que hay que considerar. Tenemos una inflación de de 2.5% y 3% por año. Entonces, en cuatro años hay una inflación acumulada (…). El Servicio de Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática (SHALI) se ha incrementado también para que sea puesto en práctica en las 125 ODP, que yo creo que más o menos se ajusta a lo que se necesita para estas elecciones”, indicó.

Pero ¿en qué se concentra el aumento del presupuesto? Estas son cinco de las partidas que registran las mayores diferencias frente a 2022.

FUNCIONAMIENTO DE LAS ODPE: MÁS DE S/47 MILLONES ADICIONALES

Uno de los principales incrementos corresponde al funcionamiento de las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

En 2022, este rubro contó con S/ 141 467 029,87. Para las elecciones de este año, la cifra asciende a S/ 188 491 512. Esto representa un incremento superior a los S/ 47 millones.

Las ODPE son las oficinas temporales encargadas de ejecutar y supervisar la organización del proceso electoral en sus respectivas circunscripciones.

Tuesta recordó que en cada elección la ONPE debe conformar estas oficinas, contratar personal y desplegar una estructura que funciona durante determinados periodos del proceso electoral.

“En cada oportunidad, tú tienes que constituir una ODP, tienes que llamar a concurso para los jefes de ODPE, los miembros de la ODPE. La ONPE tiene que contratar muchísimo personal en elecciones. Hay temporalidades variadas, algunos con contratos un poco más largos que otros, pero los costos obviamente crecen cada en cada oportunidad”, precisó.

LOGÍSTICA INFORMÁTICA: CERCA DE S/45 MILLONES MÁS

Otro de los mayores aumentos corresponde al Servicio de Habilitación, Acondicionamiento y Logística Informática (SHALI).

En las ERM 2022 se destinaron S/ 70 258 710, mientras que para este año el presupuesto bordea los S/ 115 millones. La diferencia supera los S/ 44 millones.

Este servicio forma parte de la infraestructura necesaria para poner en funcionamiento las oficinas electorales y garantizar las condiciones logísticas e informáticas requeridas durante el proceso.

MIEMBROS DE MESA: PRESUPUESTO AUMENTA EN MÁS DE S/14 MILLONES

También aumentará el gasto destinado a la compensación económica de los miembros de mesa. En 2022, cada miembro de mesa recibió S/ 120. Para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026, la compensación será de S/ 165, equivalente al 3 % de una UIT.

Como consecuencia, el presupuesto destinado a este concepto pasó de S/ 30 126 600 a S/ 44 538 615. La diferencia supera los S/ 14,4 millones.

TRANSMISIÓN DE RESULTADOS: EL GASTO SE TRIPLICA

Uno de los incrementos proporcionalmente más importantes se encuentra en la transmisión de resultados electorales. Para este servicio se han considerado S/ 21 619 000 en 2026. Cuatro años atrás, el presupuesto fue de S/ 7 001 687,55.

Esto representa un incremento aproximado de S/ 14,62 millones y significa que el monto destinado a este rubro es ahora más de tres veces el registrado en las elecciones de 2022.

FRANJA ELECTORAL: MÁS DE S/6,6 MILLONES ADICIONALES

La franja electoral también registra un incremento importante. Este mecanismo permite que las organizaciones políticas tengan espacios en medios de comunicación para difundir sus propuestas mediante financiamiento público indirecto.

En 2022 se destinaron S/ 24 302 755. Para las ERM 2026, el presupuesto asciende a S/ 30 914 973. La diferencia es de S/ 6 612 218.

Fernando Tuesta explicó que las organizaciones políticas utilizan este mecanismo para acceder a espacios de propaganda electoral en medios de comunicación, conforme a las reglas de financiamiento público establecidas para las campañas.

“Tienes que cumplir. Un partido no puede comprar un espacio en grandes medios comunicación”, argumenta. Para el politólogo, si no existiera el financiamiento público, la situación de los partidos, “que ya son raquíticos, sería peor de la que vemos ahora”.

MÁS DE S/133 MILLONES DE DIFERENCIA

Estas partidas forman parte de un despliegue mucho mayor que incluye también impresión y traslado de material electoral, contratación temporal de personal, acondicionamiento de locales de votación, capacitación, movilidad y otros servicios.

Solo para la impresión de cédulas y actas, por ejemplo, el presupuesto pasó de S/ 10,9 millones en 2022 a S/ 16,6 millones en 2026. Asimismo, el gasto destinado a acondicionar locales de votación pasó de S/ 4,3 millones a S/ 5,8 millones, pese a que este año habrá menos establecimientos habilitados.

En total, la ONPE registra para las Elecciones Regionales y Municipales de 2026 un presupuesto superior en más de S/ 133 millones al utilizado cuatro años atrás.

El incremento responde a una combinación de mayores costos operativos, crecimiento del padrón electoral, nuevas necesidades logísticas y el despliegue necesario para organizar una nueva jornada en la que más de 26 millones de ciudadanos estarán habilitados para votar.

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