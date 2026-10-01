ERM 2026: ¿qué pasará con las actas observadas y cómo se realizará el recuento de votos?

De cara a las Elecciones Regionales y Municipales (ERM) 2026, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) explicó qué procedimiento se aplicará cuando un acta electoral presente observaciones que no puedan ser subsanadas. El objetivo, según explicó un vocero del organismo electoral, es evitar que los votos emitidos por los ciudadanos sean dejados de contabilizar.

¿QUÉ PASARÁ CON LAS ACTAS OBSERVADAS?

El JNE explicó que, en anteriores procesos electorales, cuando un acta presentaba una observación que no podía ser levantada o subsanada, esta podía terminar siendo anulada. Con el nuevo procedimiento de recuento, esa situación cambia.

Ahora, cuando corresponda, en lugar de anular el acta observada se podrá disponer el recuento físico de los votos, de acuerdo con las reglas establecidas por el organismo electoral. De esta manera, los votos contenidos en esas actas podrán ser revisados y contabilizados.

El vocero del JNE señaló que este mecanismo ya fue aplicado durante las Elecciones Generales 2026 y que su finalidad es que las actas no sean anuladas simplemente porque presenten una observación que no pudo ser subsanada.

¿POR QUÉ SE REALIZARÁ UN RECUENTO DE VOTOS?

Según explicó el JNE, el recuento busca garantizar que la mayor cantidad posible de votos emitidos por la ciudadanía sea incorporada al cómputo electoral.

La medida se enmarca en el objetivo de que los resultados de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 reflejen los votos efectivamente emitidos por los ciudadanos. En palabras del vocero, se busca que “todos los votos de la ciudadanía” sean contabilizados para que las autoridades elegidas tengan el respaldo correspondiente a la votación registrada en las urnas.

Así, una observación en un acta no significará automáticamente que los votos contenidos en ella queden fuera del resultado electoral. El acta podrá seguir el procedimiento correspondiente y, cuando sea necesario, pasar por un recuento para determinar los votos que deben ser incorporados al cómputo.

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