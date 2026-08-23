“Es demasiado tiempo esperar más”: diputado cuestiona plazo de seis meses para ver resultados del Gobierno

El pedido de facultades legislativas que el Gobierno de Keiko Fujimori presentará ante el Congreso esta semana ya genera posiciones encontradas entre los diputados. Mientras Fuerza Popular defiende el plazo de seis meses que anunció, el premier Luis Galarreta para evaluar resultados, otras bancadas consideran que el Ejecutivo debería mostrar avances en un menor tiempo.

Karina Beteta, de Fuerza Popular, respaldó la solicitud y aseguró que el Gobierno cuenta con un diagnóstico y un plan de acción. “Estoy segura que van a ser esos seis meses”, afirmó la diputada, quien destacó además el papel de la presidenta Keiko Fujimori y sostuvo que la mandataria está dirigiendo las políticas de Estado directamente.

La seguridad ciudadana aparece como una de las principales prioridades expuestas por el gabinete de Luis Galarreta. Para el diputado de Renovación Popular, José Baella, enfrentar la criminalidad requerirá medidas concretas y recursos para la Policía. “En seis meses va a ser bien difícil dar un vuelco”, reconoció, aunque remarcó que se debe dotar a los agentes de las herramientas necesarias para enfrentar al crimen.

Beteta coincidió en que la inseguridad es un problema que arrastra el país desde hace años y consideró que la respuesta no debe concentrarse únicamente en la Policía. “La Policía cumple su trabajo, pero hay que darles las herramientas legales”, señaló, al referirse también al papel que cumplen el Ministerio Público y el Poder Judicial en la lucha contra la delincuencia.

SEIS MESES ES MUCHO TIEMPO

Desde el Partido del Buen Gobierno, Luis Quispe Candia cuestionó que el Gobierno plantee un horizonte de seis meses para empezar a mostrar resultados, considerando que el equipo de la presidenta ya conocía los principales problemas del país desde antes de asumir, por las veces que ha postulado a la presidencia.

“Han tenido el tiempo de una vez asumido el poder inmediatamente aplicar lo que habían preparado durante ese periodo”, sostuvo el diputado, al considerar que el Ejecutivo debería acelerar sus medidas frente a la situación actual.

SOBRE PEDIDO DE FACULTADES

La presidenta Keiko Fujimori anunció que el Ejecutivo formulará esta semana una solicitud de facultades legislativas amplia y sustentada para atender los principales problemas del país. Ahora, el Congreso tendrá que evaluar el pedido, mientras las bancadas debaten si el Gobierno necesita estas herramientas para ejecutar sus políticas y enfrentar, principalmente, la crisis de inseguridad.

VIDEO RECOMENDADO