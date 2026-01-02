“Es una decisión absurda”: Marisol Pérez Tello cuestiona al JNE por no admitir inscripción de su plancha presidencial

La exministra y aspirante presidencial Marisol Pérez Tello cuestionó públicamente la decisión del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de declarar improcedente la inscripción de su candidatura para las elecciones generales de 2026. A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta oficial de X, la política anunció que apelará la resolución, la cual calificó de “absurda”, al considerar que contradice los propios argumentos expuestos por el organismo electoral.

“En nuestro caso, vamos a apelar una decisión absurda que pretende sacarnos del proceso, solo tienes que leer la resolución y te das cuenta que nos da la razón”, escribió Pérez Tello. Según explicó, el JNE reconoce en el documento que su equipo cumplió con los plazos establecidos por la ley y que se mantuvo conectado de manera ininterrumpida al sistema dentro del horario permitido, conforme al artículo 22 de la normativa electoral.

Uno de los puntos centrales de la controversia es el funcionamiento del sistema de firmas digitales SIGNNET, herramienta oficial para la presentación de documentos de inscripción. Pérez Tello sostuvo que el propio JNE admite que dicho sistema presentó fallas técnicas durante el proceso. No obstante, pese a ese reconocimiento, el organismo concluyó que la inscripción fue extemporánea, lo que motivó su rechazo.

DEFIENDE SU POSTULACIÓN

La candidata afirmó que su equipo actuó siguiendo las indicaciones del Jurado Nacional de Elecciones ante la imposibilidad de completar el trámite por la vía digital. “Aceptan que el sistema de firmas digitales SIGNNET falló y aun así dicen que la inscripción fue extemporánea”, señaló en su mensaje. Añadió que, frente a esa situación, ingresaron la documentación correspondiente por mesa de partes, mecanismo alternativo habilitado precisamente para estos casos.

Pérez Tello aseguró que cuenta con pruebas que respaldan su versión, entre ellas los registros de conexión al sistema y la constancia de presentación de los documentos físicos. Según indicó, estas evidencias demuestran que no hubo negligencia ni incumplimiento de los plazos, sino un problema técnico ajeno a su organización política.

El JNE, por su parte, deberá evaluar el recurso impugnatorio y emitir un pronunciamiento definitivo que podría definir la continuidad o no de la postulación de Pérez Tello en la contienda presidencial. Hasta la fecha, 17 candidaturas han logrado su inscripción para participar en la elección presidencial programada para el domingo 12 de abril de este año.

