Keiko Fujimori pone en marcha transición hacia la presidencia del Perú

Con la proclamación oficial de Keiko Fujimori como presidenta de la República del Perú, el Jurado Nacional de Elecciones puso fin a un proceso electoral que se prolongó por casi un mes entre apelaciones, denuncias y el conteo de las últimas actas.

En esta nota de Punto Final, te presentamos qué es lo que estaría preparando la primera mujer elegida por voto popular e hija del último autócrata, Keiko Fujimori, en el inicio de su etapa de transición en la toma del mando del 28 de julio.

Los primeros movimientos y problemas

Luego de su oficialización como la nueva mandataria del país, Fujimori anunció que las prioridades de su gobierno serán enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los efectos del fenómeno de El Niño. Para ello, presentó la denominada “Oficina de la Presidencia Electa”, un equipo político y técnico que encabezará junto a Miki Torres y Marco Vinelli con el objetivo de coordinar la transferencia de gestión, evaluar el estado de cada ministerio y acelerar la puesta en marcha de las primeras medidas de gobierno. Este mismo nombre ya lo utilizó el presidente de Argentina, Javier Milei.

El local de Fuerza Popular en San Isidro se convirtió durante la semana en el principal centro de reuniones de la presidenta electa. Hasta allí llegaron autoridades, dirigentes gremiales y figuras políticas como el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo; el expremier Yehude Simon; el expresidente del Congreso José Williams; representantes del Sutep y dirigentes del Partido Aprista, quienes plantearon diversas propuestas y recordaron los compromisos asumidos durante la campaña electoral.

En paralelo, Fujimori recibió las primeras llamadas de felicitación de líderes internacionales, entre ellos los presidentes de Argentina, Brasil, El Salvador y Costa Rica, además de la primera ministra de Italia. Mientras tanto, puertas adentro continuaban las conversaciones para definir la conformación del gabinete ministerial, aunque la presidenta electa evitó confirmar nombres y señaló que el proceso aún se encuentra en evaluación.

¿Quiénes podrían integrar el nuevo gabinete de Keiko Fujimori?

Entre los posibles integrantes del futuro Ejecutivo figuran Luis Galarreta y Edgardo Mosqueira para la Presidencia del Consejo de Ministros; Elmer Cuba para el Ministerio de Economía; y los generales Marco Miyashiro, José Williams, César Astudillo y David Ojeda para las carteras de Interior y Defensa. Asimismo, fuentes cercanas al equipo de transición señalan que el nuevo gobierno evalúa solicitar facultades legislativas para impulsar reformas en seguridad ciudadana, reactivación económica y prevención frente al fenómeno de El Niño.

Durante su primer discurso como presidenta electa, Keiko Fujimori aseguró que la transición estará enfocada en realizar un diagnóstico completo del Estado para conocer el estado de las obras, programas y recursos públicos. Además, prometió conformar un gobierno abierto que convoque a profesionales con experiencia sin distinción política.

Con ello, el fujimorismo inicia una nueva etapa en la que la organización del próximo gabinete y las primeras decisiones de gobierno marcarán el rumbo de la administración que comenzará oficialmente el 28 de julio de 2026 hasta, supuestamente, el 2031, si es que el poder legislativo lo desea.

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