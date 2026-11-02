Excanciller González-Olaechea retira su candidatura al cargo de director general de la OIT

El exministro de Relaciones Exteriores Javier González-Olaechea decidió retirar su candidatura al cargo de director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el periodo 2027-2032, luego de que las principales organizaciones internacionales de empleadores y trabajadores expresaran su respaldo a la reelección del actual titular del organismo, Gilbert F. Houngbo.

El Gobierno peruano informó, mediante un comunicado, que respeta y comparte la decisión del politólogo, al considerar que prioriza la búsqueda de consensos dentro de la institución. La Cancillería explicó que la postulación fue presentada debido a su trayectoria en los ámbitos público y privado, así como a sus propuestas para dirigir la organización, resumidas bajo el lema “Una vida digna en la Era Disruptiva”.

Como parte de la campaña, el Ejecutivo desplegó gestiones diplomáticas mediante las misiones peruanas acreditadas ante los países integrantes del Consejo de Administración de la OIT y las representaciones permanentes en Ginebra y Nueva York.

Sin embargo, el escenario cambió el 30 de octubre, cuando la Organización Internacional de Empleadores (OIE) y la Confederación Sindical Internacional (CSI) hicieron público su respaldo a Houngbo para un segundo mandato. Según el ministerio, debido a la estructura tripartita de la OIT, integrada por representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores, este apoyo hace prácticamente segura su reelección.

LA CSI RESPALDA LA CONTINUIDAD DE HOUNGBO

En su pronunciamiento, la CSI confirmó que apoyará a Gilbert F. Houngbo, a quien también respaldó durante su elección en 2022. La organización indicó que su posición fue adoptada después de consultar a los candidatos y desarrollar un proceso interno de reflexión.

Entre los motivos para respaldar su continuidad se destaca los avances alcanzados durante su primera gestión, pese a las dificultades financieras. “Entre ellos cabe destacar la adopción de nuevas normas internacionales del trabajo relativas al trabajo en plataformas digitales y a los riesgos biológicos; el reconocimiento de un entorno de trabajo seguro y saludable como un principio y derecho fundamental en el trabajo; y el traslado de la controversia sobre el derecho de huelga a la Corte Internacional de Justicia”, se lee en el comunicado.

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