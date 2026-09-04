Exclusivo: Ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, omitió declarar que su padre es director de Paltarumi SAC

Es la segunda empresa del sector minero con la que se le vincula, luego de revelarse aportes de Minera Poderosa a su campaña.

José Luis Huacles y Hernán P. Floríndez

Unidad de Investigación

En una semana en la que la participación pública del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, viene siendo cuestionada por su presencia en la presentación de los supuestos secuestradores de Trujillo, una revisión de los Registros Públicos revela un nuevo conflicto de intereses para el desempeño de Belaunde en la cartera.

Desde mayo de 2026, Rafael Luis Belaunde Aubry, padre del ministro, figura como miembro del directorio de la empresa Paltarumi SAC, conocida por su producción de oro y comercialización de material aurífero, entre otras zonas, de Pataz.

Así se desprende de la partida 12858899, que lo registró junto a otras seis personas naturales, como director del máximo órgano administrativo de la empresa privada, por el periodo 2026-2029.

La Declaración Jurada de Intereses del ministro Rafael Belaunde, presentada ante la Contraloría, permite conocer que omitió esta información. Solo consignó a su padre como “geólogo”, sumando la frase “no labora”, en el campo referido a lugar de trabajo.

“No sé qué relación es. No sé si es una relación laboral, o tiene un cargo, o es miembro de un directorio. (…) No conozco las actividades de Paltarumi, no conozco al señor Flucker”, dijo el ministro Rafael Belaúnde, consultado por Latina Noticias para este informe.

La empresa registra operaciones de comercialización de material aurífero provenientes de Pataz, una provincia declarada en emergencia y bajo control del Ejército, que opera bajo mandato del Ministerio de Defensa, que encabeza Belaúnde.

“Nosotros tenemos el control territorial de Pataz para combatir a las organizaciones criminales que están ahí, todo el material que se comercializa formalmente no tendría problema”, dijo Belaúnde, asegurando que no considera encontrarse en medio de un conflicto de intereses.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que el ministro Belaúnde ha sido vinculado a intereses de empresas del sector minero.

Durante la campaña electoral, Latina Noticias reveló que la empresaria Luz Evangelina Arias Vargas Sologuren, directora y dueña de la Compañía Minera Poderosa, hizo múltiples aportes de dinero a la campaña de Libertad Popular, agrupación que postuló a la presidencia al ahora ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

Hace unos días, ONPE publicó la segunda rendición de cuentas de los partidos políticos en la campaña, lo que permite conocer la cifra total de las aportaciones: S/. 1.6 millones, según declaró Libertad Popular a la autoridad electoral.

“No sé cuál es el vínculo (de mi padre) con Paltarumi, digamos, esto es opuesto a los intereses de la (minera) Poderosa. Tengo entendido que esas dos empresas no se llevan bien. No conocía de ese vínculo. Que él tenía amistad con Jimmy Pflucker, eso sí sabía”, explicó Belaúnde.

Una relación laboral que el ministro Rafael Belaúnde debería transparentar.

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