Exministro de Economía tras cambio de postura de Pérez-Reyes sobre las AFP: “Su figura queda muy debilitada”

Tras el pronunciamiento de la presidenta Dina Boluarte a favor de un nuevo retiro de fondos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), se ha reabierto el debate nacional sobre los riesgos que esta medida podría representar para la sostenibilidad del sistema previsional privado.

En diálogo con Latina Noticias, el exministro de Economía, Pedro Francke, sostuvo que la ley aprobada por el Congreso debe derogarse. Además, advirtió que la postura del actual titular del sector económico está supeditada a la voluntad de la mandataria.

“Sabemos que cualquier punto de vista que exprese en el futuro dependerá de si la presidenta cambia de opinión”, señaló.

“SISTEMA DE PENSIONES NO COLAPSARÍA”

Francke aseguró que el octavo retiro de fondos no pondría en riesgo la continuidad del sistema previsional. Señaló que, pese a los retiros anteriores, “el sistema ha demostrado que puede funcionar con menos recursos, por lo que no colapsaría”, precisó.

Explicó que cada retiro disminuye el tamaño de los fondos, lo que significa que los afiliados tendrán menos ahorros al momento de jubilarse. Sin embargo, esto no implica que las AFP dejen de operar.

“Decir que el sistema no podría funcionar es incorrecto”, remarcó.

Por ello, insistió en que el verdadero problema radica en la norma aprobada por el Parlamento y afirmó que “definitivamente debería derogarse”.

“EL MINISTERIO HA PERDIDO CREDIBILIDAD”

Francke también cuestionó el cambio de postura del actual ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, quien inicialmente se mostró en contra del retiro y luego se alineó con la presidenta tras su respaldo a la medida.

“Su figura queda muy debilitada, pues cualquier cosa que diga de ahora en adelante generará la duda de si es realmente su posición o si, días después, se acomodará a lo que disponga la presidenta. Su palabra ha quedado totalmente deslegitimada”, afirmó.

Añadió que cualquier declaración futura del ministro estará condicionada a los cambios de opinión de la jefa de Estado.

“Ya sabemos que cualquier punto de vista que exprese dependerá de si la presidenta cambia de opinión; se ha mostrado acomodaticio a lo que ella diga”, dijo.

¿SALIDA DEL GABINETE?

Este escenario abre la interrogante sobre una posible salida de Pérez Reyes del gabinete. No obstante, Francke considera poco probable que eso ocurra.

“Creo que no, porque ha demostrado que está dispuesto a seguir cualquier directriz de la presidenta. No veo por qué ella querría removerlo. Se ha acomodado, igual que los distintos grupos en el Congreso, cambiando de opinión”, apuntó.

“Está seguro en el cargo, pero también seguro de que hará lo que le ordenen”, sentenció.

¿PERÚ DEJARÁ DE ATRAER INVERSIONES?

Según el exministro, la aprobación del octavo retiro no tendría un impacto significativo en la economía nacional ni en la llegada de capitales extranjeros.

“No lo creo. No ha ocurrido en ninguna de las oportunidades anteriores y este no es un tema de gran preocupación. No considero que afecte la capacidad del país para recibir inversión extranjera”, señaló.

También se mostró crítico con las disposiciones que permiten a las AFP destinar un alto porcentaje de los ahorros de los afiliados fuera del país.

“Actualmente, hasta un 80 % de nuestros fondos puede ser invertido en el extranjero. Me parece que sería más beneficioso incentivar que una mayor parte se coloque en proyectos productivos dentro del Perú, generando empleo y dinamizando la economía interna”, agregó.

UN NUEVO DISEÑO PARA LAS PENSIONES

Durante la entrevista, Francke afirmó que la ley aprobada por el Congreso fortalecía a las AFP y les otorgaba más poder. Subrayó que el problema de fondo es que no se ha diseñado una alternativa seria para el sistema de pensiones.

“Hoy en día, la mayoría de adultos mayores en el Perú carece de un sustento económico para enfrentar su vejez. Programas como Pensión 65 apenas entregan S/125 mensuales, lo que no constituye más que una propina”, señaló.

En ese sentido, sostuvo que el debate no debe limitarse a los retiros o la permanencia de las AFP, sino a la construcción de un sistema previsional inclusivo y sostenible.

“Necesitamos garantizar un sostén mínimo para quienes llegan a una edad avanzada sin recursos, pues la pobreza y la informalidad laboral en el Perú siguen siendo los principales obstáculos que debemos resolver como sociedad”, concluyó.