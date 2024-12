Experto sobre autopsia de Nilo Burga: «para la ciencia esto no sería un suicidio»

El doctor en ciencia criminalística Danny Humpire Molina señaló que – según su experiencia – la muerte de Nilo Burga, presidente del directorio de Frigoinca, empresa relacionada a denuncias contra el desaparecido programa Qali Warma, revelaciones que hizo Punto Final, no sería un suicidio, sino un homicidio.

«Hay un desangrado, pero se habla de múltiples cortes en la zona laríngea y la zona del pecho. Se está manejando como un suicidio, pero para la ciencia esto no sería un suicidio, sino un homicidio», remarcó.

El especialista continuó su explicación: «no es un suicidio. Si así lo fuera, sería algo atípico, pero no lo es. Las personas se suicidan cortándose en la muñeca, se cuelgan o se dan un disparo en la cabeza. El corte que tiene es de derecha a izquierda. Quien ha podido hacer eso es un zurdo. Si él (Nilo Burga) fuera zurdo, podríamos ir encajando, pero no creo que no lo sea».

Danny Humpire Molina también apuntó otros detalles de la escena del deceso de Nilo Burga, como la posición del cuerpo, los signos de sangre y la presencia de dos armas blancas, que lo hacen presumir que su muerte fue provocada por un tercero.

«El cuerpo está acomodado y presenta otros cortes en la parte posterior de la mano. Eso es signo de lucha. En la escena se ve que hay dos armas blancas, entonces, estamos hablando de dos individuos. Otro punto es el goteo de sangre, que empieza en el sillón y llega a la cama, que es donde lo fulminan. Allí está la mayor cantidad de sangre, tipo charco. No hay crimen perfecto. Es mi opinión científica, lo mío es la ciencia forense», concluyó.

