Expresidente del TC, Ernesto Álvarez Miranda juramentará como primer ministro del presidente José Jerí

Luego de días de larga espera, se confirmó al exmagistrado del Tribunal Constitucional, Ernesto Álvarez Miranda como el primer ministro del presidente José Jerí . Un hombre formado en leyes y especializado en temas constitucionales que será el encargado de establecer el puente entre el Gobierno y la población a fin de obtener el respaldo popular que requiere el Ejecutivo.

La información se confirmó a través de una carta enviada por Ernesto Álvarez a Carlos Neuhaus, presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), en el que solicitó licencia a su militancia para “asumir un rol protagónico” en el Gobierno de José Jerí.

EL PERFIL DEL PRIMER MINISTRO

Álvarez Miranda ocupó el cargo de magistrado del Tribunal Constitucional desde el 2007 al 2014, siendo elegido en el 2012 como presidente del máximo órgano de deliberación en temas constitucionales del país. En el plano político, emitió opiniones —en el pasado— a favor de la decisión del TC de excarcelar al expresidente Alberto Fujimori a través de la figura del indulto.

En cuanto a su perfil profesional, el nuevo jefe de la PCM fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martín de Porres (USMP). Es doctor en Derecho y Maestro en Derecho Civil y Comercial por esta misma casa de estudios superiores. Y ex becario del Instituto de Cooperación Iberoamericana (ICI) con Especialización en Derecho Político por la Universidad de Navarra.

Asimismo, se desempeñó como investigador con Registro en RENACYT, Grupo María Rostworowski II. Como catedrático, ha dictado las asignaturas de Teoría Constitucional y Ciencia Política en Pregrado, Regímenes Políticos en Postgrado.

Por su trayectoria en el terreno del Derecho, fue condecorado por el Colegio de Abogados de Lima con la Orden Vicente Morales y Duárez. Ha sido Director del Instituto de Investigación Jurídica, Coordinador del Doctorado en Derecho y Secretario de Facultad en Derecho USMP. Fue miembro de la Directiva CAL en el período del decano Felipe Osterling.

Finalmente, en el ámbito político fue militante del Partido Popular Cristiano (PPC), formando parte del equipo de Plan de Gobierno de la alianza con el Apra liderada por el fallecido expresidente Alan García Pérez. Durante el Gobierno de Dina Boluarte, formó parte de la Comisión Consultiva de abogados destinada a asesorar a la jefa de Estado en materia constitucional, pero sin llegar a ocupar un cargo de confianza como funcionario.

